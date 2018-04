Rust på bremseskivene bak er i ferd med å bli et stort problem på moderne biler. Dette er en utvikling som har skutt mer og mer fart de siste par tiårene.

– Ja, bremseskiver på bakhjul som er så rustne at de må skiftes er noe vi ser stadig mer av, fastslår Alem Dulic, senterleder ved NAF Senter i Drammen, til Broom.

Problemet rammer de fleste merker og modeller, og det er ikke uvanlig at rusten er blitt et alvorlig problem etter relativt kort kjørelengde. Skifte av bremseskiver bak etter 30.000 - 40.000 kilometer eller et par års tid, er ikke uvanlig. Dette er også en relativt dyr reparasjon.

Fire bilmerker gir full garanti

Hittil har dette vært bileierens problem, uansett om det har skjedd innenfor garantitiden. Nå tar enkelte bilmerker dette som garantisak og dekker reparasjon, men dessverre er dette foreløpig et fåtall merker.

Per i dag er det bare Mazda, Mitsubishi, Subaru og Volvo som tar fullt ansvar for rustne bremseskiver i sine garantier på 5 år eller 100.000 kilometer.

Citroën, DS og Peugeot har valgt å gi en garanti for problemet på 5 år eller 50.000 kilometer.

Elbilene har en kraftig motorbrems som i praksis regenererer energien, dermed blir også bremsene mindre brukt.

Bremser mest med motorbremsen

– Vi ser dette problemet mest på biler med elektrisk parkeringsbrems og automatgir, forteller Dulic.

– Årsaken til problemet er at bremsene bak nesten ikke blir brukt på moderne biler. Ikke minst gjelder dette biler som er elektrifisert - elbiler og hybrider - som bremser mye med motoren.

– Særlig elbiler er ekstra utsatt her. På grunn av regenerering av energi (lager strøm til batteriet ved motorbrems), har bilene en kraftigere motorbrems som gjør at disse bilene bremses mindre med fotbremsen og mer med motorbremsen. Dette gir mindre slitasje på bremsene. Ofte med rust på skivene som følge, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Derfor får mange av disse bilene problemer med bremsene

Vanligste feil i EU-kontroll

– Er det noe bileieren selv kan gjøre for å redusere dette problemet?

– Ja, absolutt. Jeg anbefaler at man tar noen kraftige oppbremsinger fra vanlig marsjfart en gang i uka eller så. Dette forebygger rustproblemer veldig bra, sier Alem Dulic i NAF Drammen.

Flere hundre brukte biler passerer gjennom kjøpstest og EU-kontroll ved NAF-senteret i Drammen hvert år. Ifølge NAF er rust på bremseskiver bak den vanligste feilen på EU-kontroll.

Utstrakt bruk av veisalt hjelper også til å sette fart på rustangrepene. Denne delen av problemet kan reduseres ved å sørge for god underspyling når man vasker bilen om vinteren.

Dette kan løse et dyrt problem

