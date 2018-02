På et døgn har Oslo hatt fem alvorlige branner, med én bekreftet omkommet og én skadet.

– Det er en veldig uvanlig situasjon. Vi har cirka en brann i døgnet ellers i året, så det er grunn til å oppfordre folk til å ta vare på sin egen brannsikkerhet. Man må sørge for at det ikke oppstår brann, og sørge for at røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier er i orden, sa brannsjef Jan Myroldhaug tirsdag ettermiddag under en pressekonferanse i Urtegata, der det brant i første etasje i en bygård.

Brannvesenet har ingen indikasjoner på at noen av brannene er påsatt, men brannsjefen utelukker ikke at kulden de siste dagene kan ha vært en medvirkende årsak.

Det er ikke bare på grunn av julens store mengder stearinlys og fare for brent ribbefett, at brannvesenet oppfordrer folk til å bytte røykvarslerbatteriene i desember.

Kulda fører nemlig også med seg en del brannfarer, og den blir vi ikke kvitt sammen med julepynten.

– I kaldere måneder som vi er i nå, vil vi oppleve større trykk på alt som har med varme å gjøre; fyring, bruk av varmeovner og ikke minst peiser og liknende, som jo kan være en forhøyet risiko i forhold til brann, sier branninspektør Sigurd Folgerø Dalen i Oslo brann- og redningsetat til TV 2.

Folgerø Dalen forteller at det kan være store variasjoner i når man har mest branner i løpet av året, men at man i tillegg til julehøytiden som regel ser en topp på brannstatistikken i januar og februar.

Mange pipebranner

Noe som trekkes frem som et stort problem i løpet av de kalde månedene er pipebranner. Vaktleder i Vestviken 110-sentral, Anders Hæg, forteller om tre store syndere knyttet til dette.

– Sprengfyring er jo ikke helt bra. Det kan også ha noe med at folk har dårlig trekk for å bevare kubbene så lenge som mulig, i tillegg til at man bruker fuktig ved, forteller han.

Sigurd Folgerø Dalen, forteller at pipebranner som regel kan gå greit, helt til svakheter i pipa gjør at brannen sprer seg utover i huset.

Han understreker at det også er viktig å bruke rent trevirke til fyringen, og dersom det er lenge siden man har sjekket pipeløpet sitt bør man kontakte feier.

– Man kunne vært foruten mange episoder og branner hvis man var litt mer på ballen i forhold til riktig bruk, og det gjelder jo spesielt nå i den kalde tiden som kommer, sier han.

Elektriske feller

Det er ikke bare vedfyringen man skal være obs på i kulda, halvparten av bygningsbrannene i Norge er nemlig relatert til elektrisitet.

Når strømanlegget blir brukt mer enn vanlig, kan det gi utslag på brannstatistikken.

– Med sikringsskap med dårlige koblinger, slår det ut når det brukes mye strøm, og nå når det er kaldt får du den effekten, sier Jarle Steinnes, vakthavende brannsjef i Vestviken 110-sentral.

Man bør også passe på bruken av panelovner og flyttbare oljeovner, som kan være fristende å tørke klær på, eller som man kanskje flytter mer rundt i rommet når gradene synker godt ned på det blå feltet.

– Når det begynner å bli kaldt vil du gjerne ha ovnen nærmere og man begynner med skjøteledninger, og når det er en ovn som krever 2000 watt er det fort gjort å ha en skjøteledning som ikke tåler det, sier Steinnes.

Komfyren er verst

Sigurd Folgerø Dalen forteller at den aller største synderen når det gjelder husbranner er komfyrer og kjøkkenbranner.

– Vi lager mat uansett om det er varmt eller kaldt, men vi lager mer mat inne når det er kaldt enn i de varmere månedene, så trykket på komfyren er ekstra stort, forteller han.

På landsbasis stod komfyren i fjor for nesten halvparten av alle boligbranner, og oppfordrer folk til å installere komfyrvakt på kjøkkenet sitt.

– Det vil jo bidra mye til kjøkkenbrannproblematikken, sier han.