Krigen i Jemen raser på tredje året, og FN har kalt det som skjer i landet en av verdens verste humanitære katastrofer. Ifølge Unicef er minst 50,000 barn enten drept eller skadet i krigen.

Men Nobelprisvinner Tawakkol Karman har ikke gitt opp håpet om fred i hjemlandet.

– Jeg kjemper for fred hver eneste dag, hver eneste time, og hvert eneste minutt, sier Tawakkol Karman til TV 2.

Ber Norge involvere seg mer

Tawakkol Karman er aktivist, journalist og menneskerettighetsforkjemper. I Jemen kalles hun «revolusjonens mor» for sin rolle under den arabiske våren. I 2011 ble hun tildelt Nobels fredspris for sitt «ikke-voldelige fredsarbeid og kamp for kvinners rettigheter».

Tawakkol Karman (til venstre) under fredsprisseremonien i Oslo rådhus i desember 2011. Hun delte prisen med den liberiske fredsaktivisten Leymah Gbowee og daværende president i Liberia, Ellen Johnson Sirleaf (til høyre). Foto: ODD ANDERSEN

Karman mener Norge bør involvere seg mer i fredsprosessen i Jemen.

– Norge er et viktig land, og som en fredsnasjon med et respektabelt rykte ute i verden kan dere gjøre mye. Jeg ber om at Norge legger press på de krigende aktørene; Saudi-Arabia og Emiratene - men også Iran slik at de slutter å støtte Houthi-militsen.

– Norge engasjerer seg politisk, men når det gjelder militæreksport kan Norge gjøre mer.

Hudfletter Vesten for militæreksport

Siden mars 2015 har en koalisjon ledet an av Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater bistått Jemens regjering i krigen mot de Iran-støttede Houthi-opprørerne i landet. Det er i løpet av krigen dokumentert en mengde brudd på internasjonal humanitærrett, i tillegg bekymringer om krigsforbrytelser utført av alle parter i konflikten.

Ifølge FN ble minst 5,558 sivile drept og 9,065 skadet i perioden mars 2015 til 14. desember 2017. Den Saudi-ledede koalisjonens flyangrep er skyld i størstedelen av de sivile tapene.

Til tross for dette har vestlige lands militæreksport til landene i koalisjonen økt voldsomt. Særlig gjelder dette eksport fra USA og Storbritannia.

– Disse landene har et stort ansvar for at krigen, sulten og krisen i mitt hjemland kan fortsette. De er ansvarlige for at sivile blir drept hver eneste dag, sier Karman.

Ifølge den britiske avisen the Independent har militæreksporten fra Storbritannia til Saudi-Arabia økt med hele 500 prosent siden krigen startet.

Karman er ikke nådig i sin omtale av landene som forsyner partene med våpen.

– De er delaktig i drapene på sivile jemenitter, og i alle forbrytelsene og massakrene i mitt hjemland.

Bønn til Norge

Norge selger ikke våpen og ammunisjon til Saudi-Arabia, og stanset også eksporten til Emiratene i desember i fjor. Men fortsatt er det tillatt å selge såkalt B-materiell, dvs. ikke-dødelig utstyr som for eksempel kommunikasjonsutstyr, til begge land.

Men Karman mener også dette er utstyr som er viktig i krigføringen.

– Det er ikke bare våpen som dreper mennesker i mitt hjemland, det gjør også utstyret som er med på å tilrettelegge for bombingen. Jeg ber Norge om å gjøre mer, om å stanse all støtte til Saudi-Arabia og Emiratene. Dette er utstyr som gjør det mulig for krigen å fortsette, sier fredsprisvinneren.

Audun Halvorsen, statssekretær, H, Utenriksdepartementet. Foto: Fotograf Sturlason/UD

I en epost til TV 2 skriver statssekretær i Utenriksdepartementet, Audun Halvorsen (Høyre), at «norsk eksport av våpen eller annet militært utstyr skjer på grunnlag av et meget strengt eksportkontrollregime».

– Som det fremgår i regjeringsplattformen, vil regjeringen ha et strengt, tydelig og stabilt rammeverk for eksportkontroll av våpen og ammunisjon som gir norsk industri forutsigbarhet.

– Utenriksdepartementet følger situasjonen i Jemen tett og gjør grundige vurderinger av hver enkelt søknad om eksportlisens, spesielt med tanke på risiko for bruk av norsk forsvarsmateriell i Jemen og brudd på humanitærretten, sier Halvorsen.

– Ikke godt nok

Men fredsprisvinner Karman mener dette ikke er godt nok.

– Jeg er glad for at Norge sluttet å selge våpen til Emiratene, dette var en stor seier for oss, men det er ikke nok.

– Jeg ber Norge om å gjøre mer, om å stanse all støtte og salg av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia og Emiratene. Dette er med på å ødelegge Jemen, og fører til at denne krigen kan fortsette, sier hun.

1. mars skal Stortinget stemme over hvorvidt Norge skal stanse eksport av våpen, forsvarsmateriell og flerbruksvarer til landene som intervenerer i Jemen. Da Stortingets utenriks- og forsvarskomité stemte over et slikt forslag i januar, ble det nedstemt og kun SV og KrF støttet forslaget om full stans. Det er derfor ventet at forslaget vil bli nedstemt også denne gangen.

Fredsprisvinner Karman er skuffet.

– Dette er tidspunktet å snakke for oss, og hjelpe Jemen til å få slutt på denne krigen. Vi venter på Norges engasjement og støtte, sier hun.