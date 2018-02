Politiet i Ålesund etterforsker nå bredt etter drapet hvor 29 år gamle Robin Andre Svendsen omkom.



Nå bekrefter politiadvokat Inger Myklebust Ferstad at de har funnet en mobiltelefon i Brosundet, like ved der drapet skjedde. Ferstad vil ikke kommentere hvem mobiltelefonen tilhører.

Politiet bekrefter også at de har sikret seg unikt bevismateriale i drapssaken.

– Vi har sikret oss både overvåkingsfilm og overvåkningsbilde. Akkurat hva som vises på de forskjellige videoene har vi ikke fullstendig oversikt over, men vi har deler av hendelsen på tape. Vi håper vi kan sette det sammen slik at vi kan få et godt bilde også fra en slik kilde, sier politiadvokat Inger Myklebust Ferstad til TV 2.

I samråd med familien har politiet frigitt navnet på mannen som ble drept i Ålesund mandag ettermiddag. Det var den 29 år gamle Robin Andre Svendsen som døde.

Svendsen kommer fra Fræna i Romsdal, men har vært bosatt i Molde de siste månedene, opplyser politiet.

Pågrepet like ved

Ifølge Ferstad var det flere vitner til drapet - også ut over de fire personene som var involvert en konfrontasjon som startet med en krangel om penger.

– Flere av disse deltok i livreddende førstehjelp på han som var knivstukket, sier politiadvokat Ferstad.

Politiet opplyste på en pressekonferanse i ettermiddag at mannen som er siktet for knivstikkingen, ble pågrepet etter kort tid - bare noen få hundre meter der drapet skjedde.

Politiet har begjært fire ukers varetektsfengsling av 29-åringen som er siktet i saken. Mannen har samtykket til fengsling. Avdøde skal obduseres i Bergen i morgen.

Ifølge opplysninger TV 2 har fått, skal knivdrapet i Ålesund ha skjedd som et resultat av et forsøk på drive inn penger fra en annen person i byens rusmiljø. Ifølge politiet var hverken siktede eller avdøde i utgangspunktet en del av denne konflikten.

– Jeg kan bekrefte at det har vært en uoverenstemmelse med penger involvert, sier den drapssiktede sin forsvarer, advokat Reidar Andresen til TV 2.

Tilfeldig

– Det startet med et verbalt slagsmål, som utartet seg til et fysisk slagsmål og det endte opp med bruk av kniv, forteller forsvarer Reidar Andresen.

– Hvordan havnet han opp i denne situasjonen?

– Slik han forklarer det til meg så ble han litt tilfeldig dratt inn i denne situasjonen, og det hele kom ut av kontroll, sier Andresen.

Det skal ha vært fire personer til stede da dramaet utviklet seg i sentrum av Ålesund. Etter det TV 2 får opplyst, skulle den nå drapssiktede mannen ha vært med i å bistå en kamerat i innkrevingen av et beløp på ca. 20.000 kroner.

Det var klokken 16.44 mandag at politiet fikk melding om det som ble beskrevet som en alvorlig voldshendelse i sentrum av Ålesund.

En mann i 20-årene ble knivstukket rett utenfor inngangsdøra til Scandic Hotel i Moloveien i Ålesund. Mannen døde på Ålesund sykehus kort tid etter og en 29-åring ble pågrepet og siktet for forsettlig drap.

– Min klient har ikke tatt stilling til straffskyld, men erkjenner å ha forvoldt den andres død. Han er veldig preget av dette, og synes det er en tragisk sak og hadde aldri tenkt at det skulle få det fatale utfallet, sier mannens forsvarer.

Det som kan være drapsvåpenet ble hentet opp fra Brosundet av dykkere fra Ålesund brannvesen seint i går kveld.

Ukjent med drap

29-åringen ble avhørt på Ålesund politistasjon seint i går kveld og har allerede samtykket til varetektsfengsling. Fengslingsmøtet vil bli gjennomført som en kontorforretning med kun dommeren til stede.

Den drapssiktede 29-åringen ble først seint i går kveld - mange timer etter voldsepisoden - kjent med at knivstikkingen endte med drap.

– Han ble fryktelig lei seg og er fryktelig preget av det som har skjedd, sier Andresen til TV 2.

Den nå drapssiktede 29-åringen har en lang rekke dommer bak seg de siste 15-årene og skal ha blitt løslatt fra fengsel for bare få uker side.

Ifølge NRK Møre og Romsdal skal 29-åringen bare for ett års tid siden ha blitt dømt for å ha knivstukket en person en rekke ganger i forbindelse med et narkotikaoppgjør.