Nå merkes kulden skikkelig.

I natt var det under ti minus langs nesten hele kysten. Unntakene var Vestlandet, og kysten av Finnmark.

I innlandet i sør var det skikkelig kaldt, rundt 30 minus både i Hedmark og Oppland.

På Finnmarkskysten var det skyer som tok brodden av kulden i natt.

– Temperaturen stiger litt i de ytre delene av Troms og Finnmark i dag. Det kommer inn litt snø mot kysten, samtidig som vi får opp mild luft fra sørvest, forklarer Storm-meteorolog Roar Inge Hansen.

Varmluften strømmer opp på vestsiden av høytrykket vi har over oss, og gjør det allerede skikkelig varmt på Svalbard.

Longyearbyen hadde 4,7 varmegrader i går, og pøsregn. På Jan Mayen var det 3,0 grader.

– Det er mildt på Svalbard i dag også, men blir litt kaldere til kvelden, sier Hansen.

Vinden gjør det farlig kaldt

Høytrykket vi har over oss er uvanlig kraftig.

– I senteret er det et trykk på 1055 hPa, ikke veldig langt unna rekorden på 1061,3 hPa, satt i Dalen i Telemark i januar 1907, forteller Hansen.

Høytrykket sloss med et lite lavtrykk som er på vei sørover i Nordsjøen, og et annet som passerer over Svalbard.

– Det gjør at det blåser kuling fra øst og nordøst i Sør-Norge, og fra vest og nordvest i Troms og Finnmark, forteller Hansen.

ULRIKEN: Det er ikke tåke, men snøfokk på grunn av den sterke vinden. Bildet ble tatt tirsdag morgen før solen var kommet seg over fjellet. Foto: Ronald Toppe / TV 2

Vinden øker til sterk kuling nær Nordkapp i ettermiddag. I Trøndelag blåser det opp i stiv kuling langs kysten, fra Hardanger og sørover til Rogaland stiv kuling i de indre områdene og i fjellet.

På Sørlandet blåser det stiv kuling fra nordøst, i kveld opp i sterk kuling ved Lindesnes.

Østavinden er skikkelig kald, og den sterke vinden gjør at temperaturene oppleves enda lavere.

Videoen over er fra Slettafjellet på Voss tirsdag formiddag. Termometeret viser minus 14 grader, men siden det blåser ni sekundmeter oppleves det som minus 25 grader.

Det er farlig kaldt, det tar ikke mange minuttene før du kan få frostskader på bar hud. Barn er spesielt utsatt.

OPPLEVD temperatur finner du på Storm.no

Tabellen på Storm.no viser deg både hvor kaldt det er i luften, og den opplevde temperaturen. Det er den opplevde temperaturen du skal kle deg etter.

Nedbør lengst nord og sør, ellers fint

Både tirsdag, onsdag og torsdag blir fine, men kalde og forblåse dager i det meste av landet.

Det snør litt langs kysten fra Lofoten til Nordkapp, og det går noen snøbyger langs kysten fra Vestfold til Lindesnes.

– Nedbøren øker litt på i nord onsdag, og onsdag og torsdag stiger temperaturen såpass i nord at nedbøren kommer som regn langs kysten, sier Hansen.

NATT til onsdag og torsdag blir de kaldeste i Sør-Norge

Fin helg

Høytrykket trekker sørover, og blir liggende over Sør-Norge fredag. Det svekkes litt, men vi beholder det hele helgen.

Nord for Lofoten blir det for det meste skyet, og det kommer noen snøbyger. Vinden minker til bris.

– Fra Lofoten og sørover i Nordland blir det også skyet fredag, men inn i helgen sprekker det opp, og blir fint vær, forteller Hansen.

ULRIKEN: Asbjørn Hellås leker seg i snøen, med Bergen som bakgrunn. Den muligheten får han ikke ofte. Foto: Henning Sivertsen Skjetne

Det meste av Sør-Norge får også fint vær i helgen.

– Kulingen holder seg på Sørlandskysten, og det kommer litt snø både på Sør- og Østlandet og langs kysten av Trøndelag og i Møre og Romsdal, sier Hansen.

Fredag blir også en kald dag i sør, men i helgen stiger temperaturen litt.

Mildere i sør

I starten av neste uke går et lavtrykk nordover og inn i Nordsjøen. Det tar med seg litt mildere luft.

Den dårlige nyheten er at lavtrykket også har med nedbør.

– På Sør- og Østlandet starter uken med snøvær. Vestlandet og Trøndelag får lite nedbør og fint vær, best i nord. Vinden kan komme opp i kuling fra sørøst, sier Hansen.

Også Nord-Norge får kuling fra sørøst, og det kan komme inn noen snøbygger mot Finnmark. Ellers blir det fint, og kaldt.