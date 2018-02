«Vi reagerer sterkt på måten dyr har blitt transportert på ved sending til kjøper», står det i rapporten Mattilsynet nylig sendte til Haugaland-selskapet Dactive Reptiles.

Midt i julens enorme gaverush sendte reptil-selskapet en kongeboa med post- og logistikkselskapet Brings bedriftspakke til Harstad.

Da kongeboaen kom frem etter 17,5 timer, var den ifølge Mattilsynet kald, apatisk og i dårlig forfatning.

Det var Radio Haugaland som først omtalte saken.

Sendt i plastboks

Etter å ha fått bekymringsmeldinger fra to uavhengige personer, rykket Mattilsynet ut til Dactive Reptiles butikk på Torvastad.

«Bedriften har sendt reptiler med Bring ekspress over natten, pakket i gjenteipet lufttett plastboks inne i en mye større eske av isopor med to enkle varmeelement mellom», står det i Mattilsynets rapport, som TV 2 har fått innsyn i.

BEDRIFTSPAKKE: Slik så esken kongeboaen ble sendt i. Foto: Mattilsynet

Førsteinspektør Elisabeth Skatvedt Jordal i Mattilsynet sier at de reagerer sterkt på måten slangen ble sendt på.

– Det står helt tydelig i Bring sitt reglement at det ikke er lov å sende levende dyr med dem. Å sende dyr på denne måten er også helt uakseptabelt i forhold til våre retningslinjer. Det er dessuten skjerpende at pakken med slangen ble sendt midt i julerushet sammen sammen med vanlige julegaver, sier hun.

– Vi handlet i god tro. Vi kan ikke gjøre noe med fortiden, men det kan vi med fremtiden, sier medeier i Dactive Reptile, Tom Østensvik, til TV 2.

På Bring sin nettside står det at det er forbudt å sende levende dyr «... unntatt igler, bier, silkeormer, og parasitter samt fluer av Drosophilidaefamilien» som postsending.

Østensvik påstår at han likevel fikk klarsignal fra Bring om at han kunne sende kongeboaen som bedriftspakke.

UTEN LUFT: Slangen lå i denne plastboksen, hvor lokket var tapet fast. Foto: Mattilsynet

Manglende kontroll

I butikken fant Mattilsynet det Skatvedt kaller «flere kritikkverdige forhold», deriblant en skilpadde med pusteproblemer, en leopardgekko som viste tegn til avmagring, samt syke dyr som oppholdt seg sammen med friske dyr.

I rapporten krever Mattilsynet at tre skogsskilpadder snarest må undersøkes.

I ett av rommene ble det funnet en matskål full av avføring.

«Vi mener observasjonene gjort under inspeksjonen synliggjør en manglende kontroll med levemiljøet til de fleste dyrene i lokalet», står det i rapporten.

– Ikke verdens undergang

Da Mattilsynet undersøkte Dactive Reptiles, ble Tom Østensvik oppgitt å være ansvarlig for transporten av dyrene.

Østensvik stiller seg uforstående til hvorfor TV 2 ønsker å skrive om kongeboaen som ble sendt til Harstad med Bring.

– Dette var et engangstilfelle. Det er ikke verdens undergang, sier han, og sier at han vurderer å melde TV 2 til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

På spørsmål om han vet hvilke regler som gjelder for transport av dyr, svarer han dette:

– Det er umulig å vite hva som er lov og ikke. Når vi spør om ting er lov eller ikke, så får vi forskjellige svar.

– Er det ikke ditt ansvar å finne ut av dette?

– Vi sender dyrene i isoporkasser og med «heat packs». Vi har uansett aldri sendt slanger med flyekspress tidligere, men med buss. Det gjør vi på en forsvarlig måte.

– Sa at reptiler var lyspærer

Skatvedt Jordal i Mattilsynet sier til TV 2 at de har mottatt flere bekymringsmeldinger om måten selskapet sender dyr på – inkludert måten de sender reptiler med buss.

– Et busselskap som kontaktet oss sa at de hadde fått beskjed om at eskene de transporterte inneholdt lyspærer. Det stemte ikke. Da bussjåføren losset av, begynte to ventende kvinner å skrike og sa at det var reptiler i eskene, sier hun.

Østensvik sier til TV 2 at han ikke sa at det var lyspærer i eskene.

– Jeg sa vel at det var «diverse» oppi der. Det var et terrarium og en slange eller en øgle. Jeg husker ikke hva det var. Det var jo bare snakk om en transport på 2,5 timer til Bergen. Det er jo ingenting, sier han.

Mattilsynets Skatvedt Jordal forklarer at hvis man skal sende levende dyr med buss, skal transportøren være informert om hva forsendelsen inneholder.

Personen må også vite hvilket tilsyn og stell dyret skal ha underveis.

Slutter å sende dyr

Østensvik sier til TV 2 at Dactive Reptiles nå har sluttet å sende reptiler, og at kunder selv må hente dem i butikken deres.

– Vi tar Mattilsynets pålegg til etterretning, og ser nå fremover, sier han.