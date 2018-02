De siste årene om et vinterpause gått varmt i fotball-England.

For mens spillerne i ligaer som Bundesliga, Serie A og La Liga får en lite pause i spillerprogrammet i de kalde vintermånedene, er Premier League en av få ligaer som spiller kontinuerlig både i romjulen og på nyåret.

Flere eksperter har hevdet at det heftige kampprogrammet i vintermånedene er årsaken til at England har underprestert i mesterskap og at de engelske klubbene har gjort det dårligere enn det kvaliteten i troppen skulle tilsi i europacupene.

Hørte på Rooney

En av dem som lenge har etterlyst et avbrekk om vinteren er Everton-stjernen Wayne Rooney.

– Et vinteropphold vil ikke bare hjelpe Englands landslag, men også lagene i Premier League. Det er en lang sesong, og kampene i denne ligaen spilles med en enorm intensitet. Det er derfor bare rettferdig at spillerne får et vinteropphold, sa Rooney nylig.

Nå har Det engelske fotballforbundet (FA) hørt på Rooney og de andre som har krevd en vinterpause.

Ifølge den britiske avisen The Times er det nå klart at det blir innført et vinteropphold i Premier League fra og med sesongen 2019/2020.

Det vil imidlertid fremdeles bli spilt kamper i Premier League i romjulen og på nyåret.

– Forbundet, FA og den engelske fotballigaen er enige om et to ukers langt vinteropphold i februar hvert år. Det vil bli innført rett før sluttspillkampene i Mesterligaen og Europaligaen starter, skriver The Times.

– Vil gi fordeler til landslaget

Vinterpausen skal være på minimum 13 dager per lag. I Tyskland, Spania, Italia og Frankrike har alle lag et opphold på mellom elleve og 22 dager om vinteren.

FA håper at innføringen av en vinterpause også i Premier League først og fremst vil hjelpe det engelske landslaget.

– Det engelske landslaget vil dra fordeler av at spillerne har hatt et opphold i serien før EM i 2020 og kommende VM-turneringer, konkluderer de i forslaget.

Verken FA eller Premier League har offisielt endelig bekreftet at det blir vinterpause i Premier League, men det er ventet at den vil komme i løpet av kort tid.