Et kraftig utbrudd av kaldluft fra Sibir får skylden for at strømprisene skyter i været.

Det varsles ned mot 40 minusgrader enkelte steder. Akuttovernattinger for bostedsløse forbereder seg på Sibir-kulde i Norge.

Det blir så kaldt de neste dagene at Storm-meteorologene ikke blir forundret dersom det ryker noen kulderekorder i Sør-Norge. Vinden gjør at det ikke holder å kle seg etter kuldegradene.

Mens utsalg og leverandører flere steder i Norge er helt tomme for ved, har en kilowattime økt med opptil 83 prosent fra i fjor, viser tall fra strømbørsen NordPool.

– Vi ser at været spiller en stor rolle i det norske markedet. Når kulda kommer, øker etterspørselen etter strøm, og da øker også prisene, sier kommunikasjonsdirektør Stina Johansen i NordPool til Nettavisen.

Mye å spare

Statistikken bekrefter at strømprisene blir høyere. Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdningene var i 2017 8,9 prosent høyere enn i 2016, ifølge nye tall fra SSB.

Men tallene avslører samtidig at mange norske forbrukere kan ha mye å spare på å se nærmere på kontraktene de har inngått. For i 2017 fikk norske husholdninger billigst strøm gjennom fastpriskontrakter.

Disse kontraktene utgjør en svært liten andel av strømforbruket, fremgår det av tallene fra Statistisk sentralbyrå: Kun 2,2 prosent av norske husholdninger inngikk fastpriskontrakt i 2017.



– De som inngikk fastpriskontrakt da prisen var lav, vil tjene på det, på samme måte som med boliglånet, sier SSB-forsker Thomas Aanensen til TV 2.

Oppvarming utgjør rundt halvparten

Ifølge Enova, som bistår norske husholdninger i å spare strøm, utgjør oppvarming over halvparten av strømutgiftene.

– Energibruken til oppvarming utgjør normalt cirka 55 prosent. Det vil være noe mindre i nye boliger, ned i 40 prosent, og høyere i eldre isolerte boliger. Det betyr også at det er her det er mest å hente på å spare på strømmen. Senker du for eksempel temperaturen fra 22 til 21 grader reduserer du energiforbruket til oppvarming med cirka fem prosent, sier kommunikasjonsrådgiver Espen Sletvold i Enova til TV 2.

Det er også penger å spare på å dusje kortere, eller bruke sparedusj.

– Energibruken til varmtvann varierer naturlig nok veldig med forbruksmønster, men normalt er det snakk om cirka 20 prosent, sier Sletvold.

Lar du tørketrommelen stå, sparer du tre kroner hver gang du gjør det, fortsetter han.

– De andre «strømslukene» kan ikke betegnes som sluk sammenlignet med disse og er heller ikke avhengig av kulda. Men det er en del å hente på å bytte ut gammeldagse lyspærer med LED-pærer. LED-pærer har blitt så rimelige nå at du sparer en del på det. Det andre «sluket» er tørketrommelen, men vi snakker ikke om mer enn 3 kroner per tørk, sier Sletvold til TV 2.