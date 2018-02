Seks millioner flasker nesespray ble solgt i Norge i 2017. Det viser statistikk fra Folkehelseinstituttet.

Sju av ti flasker med nesespray kjøpes i butikker, kiosker og bensinstasjoner.

Fra 2016 til 2017 økte salget av nesespray med 11 prosent målt i doser. Siden 1999 er salget av nesespray doblet.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at dagligvarebransjen har tatt over en stadig større del av omsetningen siden nesesprayen ble sluppet løs i vanlige butikker i 2004.

Bør ikke brukes over lengre tid

Nesespray er en effektiv hjelp mot tett nese. Men produktene skal ikke brukes i mer enn ti dager sammenhengende.

– Nesespray lindrer raskt symptomene, men bruk over lengre tid kan blant annet føre til vedvarende tett nese, advarer seniorrådgiver Solveig Sakshaug i Folkehelseinstituttet.

Når man er forkjølet, blir man tett i nesen fordi slimhinnene i nesen er hovne. Nesesprayen gjør at blodårene i nesen trekker seg sammen slik at hevelsen blir mindre.

Men om man bruker nesespray over lang tid, kan blodårene bli overstimulert slik at de mister sin naturlige evne til å trekke seg sammen, opplyser helsenorge.no.

Opplever nedsatt livskvalitet

Avdelingsleder for Øre-nese-hals-avdelingen ved Sørlandet sykehus og professor II ved Universitetet i Bergen, Sverre Karmhus Steinsvåg, har møtt pasienter som har brukt en flaske Otrivin om dagen.



Han mener det økte forbruket gir grunn til bekymring.

– Flere og flere får problemer med kronisk nesetetthet som følge av misbruk. Det er et problem for pasientene og kan påvirke søvn og livskvalitet. Det er veldig ubehagelig å være tett i nesa, sier Steinsvåg til TV 2.

Han mener man bør vurdere å reseptbelegge vanlige nesesprayer og sammenligner slik spray med tobakk når det gjelder avhengighet.

– Dette er et misbruk, og psykisk er det en avhengighetsproblematikk på linje med tobakk. Mekanismene er nok forskjellige, men opplevelsen er mye av det samme, sier professoren.

– OK å bruke i korte perioder

Overlege Sigurd Hortemo ved Statens legemiddelverk mener tallene ikke gir noen grunn til bekymring.

– Kortvarig bruk av nesespray er helt greit. Rådet vi gir, er at det er dumt å bruke nesespray for lenge, for da kan man få kronisk tetthet i nesen.

At en så stor del av reseptfrie medisiner selges i «vanlige» butikker, viser at dette er en god ordning som folk setter pris på, sier Hortemo.

– Kan økningen tolkes som et uttrykk for at flere har et problematisk forhold til nesespray eller er avhengige av det?

– Når det gjelder legemidler på resept, har vi god oversikt over forbruket. Vi har ikke den typen oversikt over salg av reseptfrie legemidler, men vi har ingen indikasjoner på at det er et økende problem, sier overlegen.

Folk som har brukt nesespray lenge og vil kutte ut, vil ofte oppleve en periode med tett nese før det går over. I en sluttperiode er det mulig å få nesespray med kortison utskrevet av legen sin, sier Hortemo.