Det forteller kvinnens forsvarer, Aasmund Olav Sandland, til TV 2.

– Hun sier hun ønsker å forklare seg, men spørsmålet er om hun evner det, sa Sandland før retten ble satt.

SISTE: Klokken 09.45 ankom en ambulanse Gjøvik tinghus.

Sandland bekrefter at ambulansen ble tilkalt etter at hans klient fikk blodsukkerfall.

– Hun har fått akuttbehandling etter det som var et kvalifisert blodsukkerfall som kunne vært livstruende, sier Sandland.

Det var sakkyndige som var til stede i retten som ba om at leger ble tilkalt.

– Hun vil nå bli fraktet til sykehus for videre utredning der, sier Sandland.

Statsadvokat Arne Ingvald Dymbe, som er aktor i saken, er usikker på hva som nå skjer med rettssaken.

– Det vet jeg ikke, sier Dymbe.

Tirsdag formiddag sitter dommer, forsvarere og aktor i møte på Gjøvik tinghus for å diskutere hvordan situasjonen med tiltalte på sykehus skal håndteres.

– Veldig vanskelig for meg

Like før klokken 09.00 tirsdag morgen ankom kvinnen rettssalen sammen med sine forsvarere.

– Jeg ønsker å forklare meg, men det er veldig vanskelig for meg å snakke om Angelica til andre enn familien, sa moren før hun etter få minutter tok til tårene.

TILTALT: Moren (i grått) sitter tiltalt i Valdres tingrett, som av praktiske årsaker har flyttet til tinghuset på Gjøvik. Ifølge tiltalen mishandlet hun datteren Angelica ved å ikke sørge for at hun fikk legehjelp før hun døde i 2015. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Også i dag hadde kvinnen med seg et innrammet bilde av datteren. Dette ligger foran henne på pulten.

Kvinnen fikk ved oppstarten beskjed om at retten vil høre hennes frie forklaring om de tre månedene hun og datteren bodde på et hyttetun på Beitostølen før Angelica døde.

Pause etter 12 minutter

Mandag kunne TV 2 fortelle at en av politiets teorier er at Angelica og moren i en ikke definert periode oppholdt seg i hvert sitt bygg på hyttetunet. Denne teorien bygger på et stort antall tekstmeldinger mellom de to i perioden.

– Jeg tror jeg trenger en pause, sa kvinnen klokken 09.12, uten at hun hadde begynt på sin forklaring.

Ifølge kvinnen, som har diabetes, har hun fått et blodsukkerfall. Retten tok derfor første pause allerede før det har gått et kvarter tirsdag morgen.

Klokken 09.30 forsøkte rettens administrator, sorenskriver Pål Prestesæter, igjen å få kvinnen til å starte sin frie forklaring. Kvinnen satt med øynene lukket og slet angivelig med å uttrykke seg. Retten besluttet derfor at aktor kunne begynne sin utspørring.

Få minutter senere ble retten på ny avbrutt av at kvinnens blodsukkernivå hadde sunket.

Mandag tok det 27 minutter fra retten ble satt til kvinnen, som er tiltalt for grov mishandling av datteren Angelica (13), brøt sammen og fikk forlate rettslokalet på Gjøvik tinghus.

– Vi så alle som skjedde i forrige rettsrunde, og vi så hendelsen i går, sier Sandland i sin vurdering av hvorvidt kvinnen vil klare å gjennomføre en forklaring.

Da kvinnen skulle forklare seg i første forsøk på å gjennomføre en rettssak i april i fjor, brøt hun sammen på dag to.

Også den gang ble hun hentet av ambulanse etter et akutt tilfelle av blodsukkerfall.

Vurderer opplesning av avhør

Dersom kvinnen ikke klarer å forklare seg muntlig i retten, kan det være aktuelt å lese opp fra politiavhør som ble gjort etter pågripelsen.

BAKGRUNN: Dette er saken

Etter at datteren Angelica ble funnet kraftig avmagret og død på en hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015, ble moren pågrepet.

Da ble det gjort et lengre avhør av henne. Også under fengslingsmøtet noe senere ble det gjort et rettslig avhør av kvinnen.

– Det kan være aktuelt å lese opp avhørsnotatene. Da snakker vi om seks timer avhør til sammen. Dersom ikke dette er nok, må rettens aktører finne en annen løsning, sier Sandland til TV 2.

Aktor, statsadvokat Arne Ingvald Dymbe, bekrefter at en opplesning kan være aktuelt.

– Det er et alternativ. I sin frie forklaring i avhøret etter pågripelsen, forklarte hun seg om tiden på Beitstølen, sier Dymbe til TV 2.

De rettslig oppnevnte sakkyndige i Valdres-saken, der 46 år gamle Camilla Lem Heggelund er tiltalt for grov omsorgssvikt mot hennes 13 år gamle datter, underkjente nylig en psykolograpport som konkluderte med at 46-åringen ikke tåler å møte i retten.

