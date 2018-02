Flere engelske medier – deriblant The Daily Mail, The Mirror og BBC – hevder tirsdag at Arsene Wengers tid i Arsenal nærmer seg slutten etter 22 år som manager for klubben.

Se hvordan Manchester City smadret Arsenal i ligacupfinalen i Sportsnyhetene øverst!

Etter det knusende nederlaget mot Manchester City i ligacupfinalen søndag, tyder det meste på at Wenger byttes ut ved sesongslutt, påstår ulike britiske medier.

– Arsenals aksjeeiere og klubbstyret vil ikke lenger støtte manageren, og majoriteten har en felles oppfatning av at Wenger må forlate London-klubben etter denne sesongen, erfarer blant annet

FERDIG? Engelske aviser hevder det blir managerskifte på Emirates ved sesongslutt. Foto: Glyn Kirk

Klubblegende krever endringer

Den tidligere Arsenal-spissen Ian Wright er tydelig på at Wenger, som har ledet Arsenal siden 1996, bør forlate Emirates etter den siste ligakampen i mai.

– Jeg ønsker at Arsenal skal kjempe om tittelen igjen, sier Wright til BBC.

– Hvor lang tid vil det ta før Arsenal er tilbake på toppen? Det vil ta dem noen år. Alle de andre topp fem-lagene tar skritt fremover. Med Arsenal går det den andre veien. De må sette en stopper for dette. Klubben må hente inn en ny suksessfull manager, først da vil spillerne ta skritt fremover. Men de har en lang vei, konkluderer Wright, som scoret 185 mål på 288 kamper for Arsenal i sin karriere og la opp som fotballspiller i 2000.

En av kandidatene som er blitt nevnt til å erstatte Wenger er den meritterte italienske manageren Carlo Ancelotti.

– Må finne en som Pochettino

Wright vil imidlertid ha en helt annen manager som Wengers erstatter.

– Klubben må lete etter en ny manager som ikke er gammel. De snakker om Ancelotti, men de trenger å finne en manager som er på vei opp, som Mauricio Pochettino. Marco Silva er en manager med store ambisjoner. De må hente en manager som kan bygge klubb, har en klar filosofi og som er entusiastisk og har en plan. En manager som kan hente spillere som passer i sin filosofi, som vi ser Pep Guardiola har gjort i Manchester City, oppsummerer Arsenal-legenden.

KANDIDATER? Ancelotti, Löw og Rodgers. FOTO: Scanpix/montasje

Det er imidlertid ikke bare Carlo Ancelotti som er blitt nevnt som en potensiell erstatter for Wenger.

Ifølge engelske aviser vurderes også disse som potensielle etterfølgere for franskmannen på Emirates.