For tiden herjer et kraftig utbrudd av kaldluft fra Sibir i Norge og Europa, noe som kan gi de kaldeste sen-vinterdagene på 60 år i Trøndelag, skriver Adresseavisen. Og midt oppi dette er regionen preget av vedmangel:

– Vi ringer rundt og prøver å framskaffe det som går an fra leverandørene, først og fremst gjennom de avtalene vi har, men status er at alle er tomme, sier kategorisjef i Coop Midt-Norge Svein Jensen.

Vedselgere nord i Trøndelag bekrefter at også de er tomme.

Markedet beskrives som en støvsuger

Så langt har Coop allerede solgt 40 prosent mer ved denne sesongen enn i hele forrige vinter. Senest lørdag morgen fikk de inn et nytt vedlass med på Lade i Trondheim, og de 1.760 40-literssekkene med var borte innen klokka 12 samme dag.

– Det var nesten som en støvsuger, det var borte med en gang, sier byggevaresjef på Coop Obs Lade Rune Bakken til avisen.

Han opplever at noe har endret seg de siste årene, og at folk i mindre grad kjøper inn all veden på høsten slik at de er skodd for vinteren. I stedet kjøper de når kulden setter inn.

Bakken forteller også at det er blitt færre norske produsenter, og at det dermed ikke er like lett å få tak i ved på kort varsel. Varehuset har fått 160 vogntog-leveranser med ved, hovedsakelig fra Balkan, denne sesongen.

Mangel også i Hordaland

Også i Hordaland ser folk ut til å fyre for fullt for tiden.

– Vi gikk tomme for ved før helgen, sier gartner Anne Heggstad på Plantasjen i Åsane i Bergen til Bergens Tidende.

Hun sier de har hatt jevnt med leveranser fra Øst-Europa.

– Men da kuldevarselet kom, gikk bergenserne mann av huse for å hamstre ved. Vi får ikke inn mer før tidligst onsdag, sier Heggstad.

I Oslo sitter Sunnmøringen Trond Fjørtoft og styrer vedforsyninger landet rundt.

– Det har kommet vanvittig mange bestillinger fra Bergen den siste uken, sier han.

Fjørtoft driver nettstedet Kortreistved, som beskrives av BT som en slags «Uber» for ved.