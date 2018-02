Brannvesenet jobber fortsatt på stedet hvor et trebygg har brent på Carl Berner i Oslo, tirsdag morgen.

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Marita Aune, sier til TV 2 klokken 10.15 at brannvesenet fortsatt jobber på stedet.

– De jobber nå med å rive bygget og når de er ferdige med det antar vi at brannen bil bli slukket rimelig raskt, sier hun.

Bilverksted

Trebygget er ikke bebodd, men det kan se ut som noen har tatt tilhold i bygget.

– En mann har kommet seg ut av bygningen, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Christian Krogn Engeseth til NTB.

Brannen startet i et nedlagt bilverksted og det er for tidlig å si hva som er årsaken til brannen.

Informasjonssjef i Oslo brann- og redningsetat, Lars Magne Hovtun, sier til TV 2 at det er snakk om en klynge med gamle trehus på stedet, og at det var snakk om spredningsfare mellom disse byggene.

Våkner til brannlukt

Operasjonsleder Krohn Engeseth opplyste tirsdag morgen at det var snakk om kraftige flammer og røyk. Det har vært mye vind i området og politiet har oppfordret beboere i området om å lukke vinduer og å holde seg innendørs.

Hovtun opplyser at mye av røyken har trukket mot sentrum og at mange i Oslo antakeligvis har våknet opp til lukten av brann.

Brannvesenet oppfordrer beboere i området til å lukke vinduer. Foto: Oslo 110-sentral

– All brannrøyk er farlig. Derfor er det lurt å lukke vinduer selv om det ikke er akutt fare for brannrøyken her, sier han

Politiet meldte tidligere tirsdag morgen at Trondheimsveien var sperret i nordgående retning fra rundkjøringen på Carl Berner.

Litt over klokken 10 får TV 2 opplyst at trafikken går som normalt igjen.