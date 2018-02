Niklas Bendtner skal være ønsket av den kinesiske klubben Beijing Guoan, som ifølge Ekstra Bladet har innledet en storoffensiv for å sikre seg den danske angriperen.

Det skal være klubbens tyske manager Roger Schmidt som har satt Bendtner på toppen av ønskelista, og som kan sørge for at den danske Rosenborg-spissen får et stort dilemma.

Bendtner har funnet tilbake til spilleglede i Rosenborg, og har gode muligheter til å spille seg til en plass i den danske VM-troppen til sommeren.

Kan tjene fett

I kinesisk fotball kan det imidlertid være store penger som lokker. Det kan bli for lukrativt til at både Rosenborg og Bendtner kan si nei.

Ifølge Ekstra Bladet kan Bendtner sitte igjen med over 2,5 millioner kroner i måneden, og det er etter skatt. Dansken kan dermed sikre seg over 30 millioner kroner utbetalt i året.

Den danske avisen omtaler den kinesiske interessen som «på et forberedende stadium», men det spørs om ikke Rosenborg må stålsette seg for et bud på sin angrepsjuvel.

Kinesiske lag har stor kjøpekraft, noe Dalian Yifang viste mandag da de hentet kantspillerne Yannick Carrasco og Nicolás Gaitán fra Atlético Madrid. Klubben hentet også José Fonte fra West Ham i helga.

Nå kan det se ut til at Nicklas Bendtner må vurdere om han tør å risikere VM-billetten for et lukrativt tilbud fra Kina.

Single?

Det som gjør danskens situasjon enda mer uviss er ifølge Ekstra Bladet at det har skjært seg med kjæresten Natasja Madsen. Hun skal ha endret sin Facebook-status til single, mens Bendtner har slettet alle bildene av de to på Instagram.

En avklaring vil uansett komme snarlig, ettersom overgangsvinduet i Kina stenger den 28. februar. I Norge er overgangsvinduet åpent til 4. april.