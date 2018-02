Overgangsfristen i NHL utløp kl. 21 norsk tid, og det var knyttet spenning rundt situasjonen til Norges representant i verdens største hockeyliga.

Dermed fortsetter Zuccarello i New York Rangers. Klubben har slitt tungt denne sesongen, og var ventet å kvitte seg med flere profiler før overgangsvinduet stengte. Blant dem var kaptein Ryan McDonagh, som forsvant til Tampa Bay Lightning.

Forfremmelse?

Zuccarello er assisterende kaptein i Rangers, og mange har tatt til orde for at han skal bli forfremmet.

Rangers får til gjengjeld for McDonagh og JT Miller, Libor Hajek, Brett Howden og Vladislav Namestnikov

Zuccas kontrakt med Rangers utløper om et år. Klubben var ventet å bytte ut flere rutinerte profiler med unggutter, for deretter å bygge opp et nytt lag. Rangers ligger helt sist i sin avdeling, og en sluttspillplass virker fjernt. Søndag ble det klart at klubben «tradet» bort profilen Rick Nash.

– 50/50

Også Zuccarellos fremtid var usikker før overgangsvinduet stengte.

– Jeg tror det er 50/50 for om han drar eller ikke. Det kommer an på om tilbudet Rangers får er bra nok. En fordel for klubben som eventuelt henter Zuccarello nå, er at de får han med i sluttspillet, sa ishockeyekspert Bjørn Erevik til NTB tidligere mandag.

Zuccarello har vært i New York Rangers siden 2010.

(©NTB)