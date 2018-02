Mandag besøkte Kronprinsesse Mette Marit «Sex og samfunn», Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse.

Både kronprinsessen og ordfører Marianne Borgen var invitert til å diskutere ungdoms forhold til seksualitet, kropp og følelser.

– Unge skammer seg

Ifølge daglig leder ved senteret er det særlig én utfordring som gjentar seg i møtet med unge.

– Vi ser at mange unge skammer seg. De skammer seg over ting som er helt normale, men som de ikke vet at er normale. I dag dusjer de med klærne på etter gymtimen, og de ser ikke vanlige kropper, sier Maria Røsok

Røsok trekker frem porno som et av hovedproblemet bak skamfølelsen.

– Deres forhold til å se nakne kropper er ofte relatert til porno. Vi vet at Norge er det landet i verden der barn starter aller tidligst med å se på porno, og det gjør noe med hva slags syn man har på seksualitet, fortsetter Røsok.

Kronprinsessen selv tror det er viktig at unge får vite hva som er normalt og at de ikke adopterer det de ser på nett.

– Det viktigste er jo det at vi snakker om hva som er normalt og ikke de bildene vi får vist blant annet i sosiale medier og andre kanaler. Det er så mye som ligger innenfor normalfeltet som vi ser alt for lite av i dagens samfunn.

– Annerledes enn da jeg vokste opp

Kronprinsessen tror det er mange unge som opplever at de ikke har noen å snakke med i spørmål om seksualitet og kropp.

– Jeg tror det er en økende ensomhet blant unge. De er redde for å snakke med vennene sine om dette temaet, kanskje i større grad enn det vi var da jeg vokste opp, sier kronprinsessen.

Hun peker på at skolen må ha en god seksualundervisning, og at ungdom må snakke om seksualitet og kropp.

– Vi må oppfordre ungdom til å snakke med vennene sine om dette, avslutter hun.