Den amerikanske skøyteyndlingen Mirai Nagasu (24) skapte overskrifter på godt og vondt under OL i Pyeongchang.

Hun kommer hjem med en bronsemedalje, men også med noen vonde erfaringer.

– Jeg har bokstavelig talt grått meg gjennom OL. Det har vært gledestårer og tårer på grunn av stress. Det var vært en følelsesladd uke, og jeg føler jeg har lært mye om meg selv, sier Mirai Nagasu til People.

– Det har vært en erfaring jeg aldri vil glemme.

Nagasu imponerte først da hun, som den første amerikanske kvinnen, landet en trippel aksel i en OL-konkurranse. Det var med på å sikre henne en bronse som del av USAs lag.

I den individuelle konkurransen ble det en skuffende tiendeplass.

Oppsiktsvekkende kommentarer

Det er likevel et intervju hun ga etter bronsen som ga henne trøbbel i hjemlandet.

– Jeg så på dette som min audition for «Skal vi danse», uttalte hun, og la til at hun hadde lyst å bli en stjerne.

Det hjalp heller ikke at hun ble tolket som at hun sa at «hun reddet laget» til en bronsemedalje. Det ble oppfattet som svært dårlig lagånd.

Sports Illustrated kalte intervjuet bisart og Nagasu som en «sommerfugl i en begravelse, fullstendig uvitende om alt som skjer rundt henne.» Også flere andre medier omtalte henne i svært lite rosende ordelag.

– Jeg føler meg fryktelig på grunn av tingene jeg sa, sier hun til People.

– Jeg er lei meg for at folk tror at jeg kastet lagkameratene mine under bussen, fordi jeg ville aldri at det skulle komme ut på den måten. Vi var alle helter den dagen, særlig til lagkameratene mine, for hvordan det virket.

– Jeg angrer

24-åringen gjorde seg heller ikke populær i Canada, da hun i et forsøk på å bortforklare sitt egne svake individuelle program, pekte på at kanadiske Gabrielle Daleman også skuffet.

– Det folk ikke så var at jeg ga henne en klem like før, og sa til henne at hun var en OL-vinner uansett hvordan hun skøytet den dagen, sier Nagasu.

– Jeg nevnte henne fordi vi begge hadde skuffet, og jeg relaterte til henne, men jeg burde ikke ha gjort det for å være ærlig.

Hun er lei seg for at hun har skapt et dårlig bilde av seg selv, og av det amerikanske laget.

– Jeg tenker at vår jobb her var å representere Team USA så godt vi kan. Det har jeg ikke gjort, og det angrer jeg på.