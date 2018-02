Se Frode Gryttens Kane-hyllest over!

André Villas-Boas var ingen suksess som Tottenham-manager, og blir neppe mottatt med noe mer enn en kald skulder hos Nord-London-klubben etter sine uttalelser mandag.

Selv om Kane har et sterkt bånd til klubben i sitt hjerte, tror han at angriperen kan komme til å forlate klubben i sitt hjerte.

– Det kommer an på Harry og hans ambisjoner for fremtiden, og hvordan han ser karrièren sin fremover, sier Villas-Boas til Telegraph.

Så kommer sitatet som det spørs om Spurs-fansen setter særlig pris på.

– Om han er sulten på trofeer og berømthet, må han forlate Spurs. Om han ikke er sulten på det, men ønsker anerkjennelse og stabilitet, må han bli i Spurs, sier Villas-Boas.

– Var ikke den beste for Kane

Han mener Tottenham har noe stort på gang, og at det bare er på ett vesentlig punkt at det er noe viktig som mangler.

– Spurs er i ferd med å bli et stort lag, med nytt stadion, infrastruktur, du har treningsanlegget og laget bygges opp. Det styres veldig godt. Det er troféskapet som mangler for denne flotte klubben. Det er det fotballspillerne jager til sist - heder og seiere, sier portugiseren.

Tottenham har ikke vunnet noen trofeer siden de kunne juble for seier i ligacupen i 2007/08-sesongen. De vant samme turnering også i 1998/99.

Forrige ligatriumf var helt tilbake i 1960/61-sesongen, mens FA-cuptrofeet sist ble sikret i 1990/91-sesongen.

André Villas-Boas var Tottenham-manager fra juli 2012 til desember 2013. Harry Kane fikk bare sju kamper under portugiserens ledelse.

– Jeg var ikke den beste treneren for Harry Kane, det er veldig viktig å si det. I min tid der valgte vi å gi ham muligheten til å gå på lån, men merkelig nok gikk det ikke så bra og han kom hele tiden tilbake, sier han.

Kane hadde skuffende låneopphold både hos Norwich og Leicester.

– Jeg husker jeg fortsatte å insistere på at det var bedre for ham å gå på lån, han fortsatte å insistere på at det var bedre å bli værende, forteller Villas-Boas.

Dermed måtte han nøye seg med begrenset spilletid.

– På den tiden spilte vi med (Roberto) Soldado oftere. Det var ikke en enkel tid for ham. Jeg husker han fikk noen sjanser også i Premier League, men det var i Europaligaen hvor han fikk noen kamper og scoret noen ganger. Det var viktig for ham, mener Villas-Boas.

– Veldig tøff periode

Kane har tidligere fortalt om den frustrerende tiden i The Players Tribune.

– Dessverre sendte de meg ut på lån, og det var starten på en veldig tøff periode. Bunnpunktet kom sannsynligvis da jeg var i Leicester og jeg ikke klarte å få spilletid. De var i Championship på den tiden, og jeg husker hvordan jeg satt i leiligheten min og hadde den forferdelige tanken «om jeg ikke kan spille for Leicester i Championship ... hvordan skal jeg da spille for Spurs i Premier League?»

– Det var den første gangen i karrieren min at jeg begynte å tvile. Tvil er noe tøft. Familien min kom den kvelden og det endte med en opphetet diskusjon. Jeg var så langt ned at jeg sa til faren min at jeg ønsket å dra. Det ville vært en stor feil, men jeg tvilte skikkelig på meg selv. Faren min sa «du må fortsette å jobbe - fortsett å gjøre det. Fortsett med det, og alt vil bli ok», fortalte Kane.

Gir Kane æren

Og pappa Kane fikk så definitivt rett. Det var litt etter at Andre Villas-Boas fikk sparken at superspissen fikk fart på karrieren.

– Hans skikkelige gjennombrudd kom med Tim Sherwood noen måneder etter jeg forlot klubben, men jeg har gode og fine minner om ham. Jeg var selvsagt overrasket over hvor godt det gikk for ham og den angriperen han er blitt. Så kraftfull, en rekordbrytende spiss, sier Villas-Boas, som ikke er i tvil om hvem som skal ha mest ære for Kanes suksess.

– Jeg tilskriver ham den fortjenesten, sier han.

Harry Kane står nå med 102 mål på 140 ligakamper for Tottenham. Totalt er det blitt 134 mål på 201 kamper.

Denne sesongen har det blitt 24 mål på 27 Premier League-kamper for ligaens toppscorer.