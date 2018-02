Det tror i alle fall presidenten selv, som mandag diskuterte saken med amerikanske guvernører.

I møtet gjentok Trump sin kritikk av politifolk som unnlot å gå til aksjon for å stanse gjerningsmannen på skolen.

– Jeg tror virkelig at jeg hadde løpt inn dit selv om jeg ikke hadde hatt noe våpen, sa presidenten.

Kritiserte tjenestemenn

Han kritiserte også den væpnede skolevakten som ikke klarte å stoppe skytingen for «disgusting», skriver NBC. Han kritiserte også flere andre tjenestemenn for å ikke ha kommet inn på skolen tidlig nok.

– Du kan ikke stoppe det ved å være snill.

I en tale i Det Hvite Hus forrige uke kom det også frem at Trump vil regulere innholdet i videospill og filmer.

– Videospill er med på å forme hvordan unge mennesker tenker, sa han.

17 mennesker ble drept i massakren på en videregående skole i Parkland i Florida tidligere denne måneden. Den 19 år gamle antatte gjerningsmannen ble pågrepet.

Lover endring

Tidligere denne uken uttalte Trump seg om de våpenfrie skolene. Han mener at det å nekte lærere å ha våpen setter elevene i større fare, og at skolemassakren var et resultat av dette.

– En lærer kunne bare skutt ham før han visste ordet av det.

I etterkant av massakren har det vært store demonstrasjoner mot våpenloven i USA. Nå viser også nye tall fra CNN at 70% av amerikanerne ønsker en strengere våpenpolitikk i landet.

Trump lover nå at Kongressen skal handle. Han har lagt inn et forslag om bedre bakgrunnsjekker og heve aldersgrensen for å kjøpe våpen fra 18 til 21 år.