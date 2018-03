I desember ble det kjent at Arbeiderpartiets ledelse hadde mottatt flere varsler om upassende oppførsel fra daværende nestleder Trond Giske.

Tre dager før julaften i fjor gikk Trond Giske ut i offentligheten og beklaget oppførselen sin. Dagen etter ble Giske sykmeldt. Få uker senere trakk han seg som nestleder.

Mens partiledelsen har behandlet varslingssakene, har de fått advokathjelp.

5000-5500 kroner i timen

De valgte å bruke Thommessen, som er et av de dyrere advokatfirmaene i Norge.

Advokat Stein Kimsås-Otterbech er mannen som ble kontaktpunktet til Arbeiderpartiet. Han er partner i Thommessen og har lang erfaring med saker som omhandler arbeidsrett.

MÅTTE GÅ AV: Tidligere nestleder i Arbeiderpartiet, Trond Giske. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Thommessen ønsker ikke å si noe om hvilke avtaler de har inngått med Arbeiderpartiet, men:

På generelt grunnlag opplyser managing partner, Sverre Tyrhaug, at timeprisen for en partner i Thommessen ligger mellom 5000 og 5500 kroner.

Vil ikke fortelle om regningen

TV 2 har stilt Arbeiderpartiet flere spørsmål om advokatkostnadene knyttet til varslersakene:

Hvor mange timer advokatfirmaet har fakturert.

Hvor høy timepris de har betalt.

Hvor høy totalkostnaden ble.

I en e-post til TV 2 skriver kommunikasjonssjef i Ap, Ingrid Langerud, følgende:

– Vi har ikke noe informasjon å gi om betaling av advokater.

Som begrunnelse oppgir hun at de «ikke pleier å oppgi detaljer om avtaler eller budsjetter, og at de praktiserer dette også her.

På spørsmål om Arbeiderpartiets medlemmer vil få innsyn i kostnadene, svarer Langerud at partiets øverste organer, sentralstyret og landsstyret, vil behandle årsregnskapet på vanlig vis.

Underveis i prosessen har også Trond Giske fått advokatbistand. Det er ikke kjent om han har betalt regningen av egen lomme eller om disse er dekket av partiet.

Høyre har brukt 150.000 – så langt

Men det er ikke bare Arbeiderpartiet som har hatt behov for advokatbistand. 11. januar i år ble Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise tvunget til å gå av av #metoo-kampanjen.

I kjølvannet av det, har det kommet inn en rekke varsler mot den tidligere ungdomspartilederen.

Varslerne i Høyre har fått, og får, juridisk bistand fra ulike advokatselskaper. Høyres ledelse har selv benyttet seg av Wiersholm, som i likhet med Thommessen er et av de dyrere selskapene i Norge.

Generalsekretær John-Ragnar Aarset begrunner valget med at Wiersholm hadde ledig kapasitet og relevant kompetanse.

Generalsekretær i Høyre, John-Ragnar Aarset. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Høyre har så langt betalt rett i overkant av 150.000 kroner for juridisk bistand til varslerne i etterkant av at Riise trakk seg, opplyser generalsekretær i Høyre, John-Ragnar Aarset.

– Vi har ennå ikke mottatt alle fakturaene, og arbeidet vårt er heller ikke ferdig, så beløpet blir nok høyere, legger han til.