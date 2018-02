Gardermoen/Bergen (TV 2): Det vakte oppsikt da Norges landslagssjef Vidar Løfshus gikk til frontalangrep på FIS etter Norges historiske gullfangst i OL.

Landslagssjefen la ingenting i mellom når han beskrev FIS og deres håndtering av Johaug-saken.

Det fikk flere til å reagere, men da Løfshus var tilbake på norsk jord mandag var det ingen tegn til anger å spore.

– Jeg har ikke noen kommentar. Jeg står for det jeg sa, sier Løfshus til TV 2.

– Veldig sjelden jeg angrer

Han går ikke med på at det var dårlig timing med Johaug-uttalelsene etter Marit Bjørgens historiske gulløp på tremila.

– Dårlig timing? Når jeg blir spurt av journalister, så svarer jeg. Da er det dårlig timing på spørsmålet, ler Løfshus.

– Det var ikke meningen å stjele rampelyset til Marit Bjørgen?

– Nei, vi har pratet mye om det. Det er noe som gjelder hele støtteapparatet og alle utøverne. Vi synes jo det er sånn, så det synes jeg er helt greit.

– Du angrer ikke?

– Nei, det er veldig sjelden jeg angrer.

– Har du fått tilbakemeldinger fra skipresident Erik Røste eller noen andre i Skiforbundet?

– Nå har vi gjort et veldig bra OL, og da synes jeg folk skal ha fokus på det og være litt mindre opptatt av å hele tiden kritisere, sier Løfshus.

– Men det var ikke tilfeldig at du sa det akkurat i går?

– Jeg vet ikke om det er tilfeldig at jeg ble stilt spørsmålet i går, det får du spørre journalisten om, sier Løfshus.

– Har ikke noe med timing å gjøre

Når TV 2 igjen forsøker å spørre om han skjønner at mange synes det var dårlig timing, skylder Løfshus igjen på journalistene.

– Nå må du ta det i riktig rekkefølge. Det er noe som stiller spørsmålene, så svarer jeg.

– Så du mener det var helt grei timing?

– Det har ikke noe med timing å gjøre. Når jeg svarer på spørsmål, så svarer jeg på spørsmål. Vi har verdens beste kvinnelige vinterolympier og det kommer til å stå seg gjennom hele tiden. Det har ikke noe med timing å gjøre, sier Løfshus.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø ville ikke kommentere Løfshus-uttalelsene mandag.

– Den tenker jeg ikke så mye om, det får dere ta med Vidar.

– Har du snakket med Løfshus?

– Jeg snakker med Vidar hele tiden, men jeg snakker ikke om den saken nå, sier Øvrebø til TV 2.

Freste mot FIS

Søndag la Løfshus ingenting i mellom da han beskrev FIS og deres håndtering av Johaug-saken.

– Det var en beslutning de tok, som jeg synes var helt feil. De hadde tydeligvis bestemt seg for at de skulle utestenge Therese. Når man ser hva som rører seg ellers i idrettsverden uten at de løfter en finger, så synes jeg det er en skam.

Løfshus reagerte på hvordan FIS har opptrådt, og mener Johaug ble forhåndsdømt. Han rettet skarp skyts mot FIS' generalsekretær Sarah Lewis og FIS-president Gian-Franco Kasper.

– Det er måten Sarah Lewis og Kasper behandler situasjonen på. Kasper går ut dagen etter at saken blir kjent, og dømmer henne til fire år, samtidig som han sitter i flere maktposisjoner. Det er urent trav. Det var FIS som anket inn den avgjørelsen til CAS, sier Løfshus til TV 2.

– Mangel på ydmykhet

Blant dem som reagerte på det Løfshus uttalte var TV 2-ekspert Mads Kaggestad.

– Dette signaliserer ikke ydmykhet. Ikke overfor det norske publikum, ei heller overfor CAS og FIS. Jeg tror det lønner seg å si at man har gjort en feil, regelen er brutt og at det aldri skal skje igjen. Med disse utspillene er det igjen fare for at folk oppfatter det som at han ikke har respekt for antidopingreglene og at man ikke er ydmyke med tanke på egne feil, sier Kaggestad.