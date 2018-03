TV 2 har fortalt om jenta flere ganger tidligere.

Dømt for seksuelle overgrep

Nyttårsaften 2008 hadde hun sin første arbeidsdag som prostituert i en av de mange barene på ferieøya Koh Samui. Hennes første kunde var en mann bosatt i Oslo.

– Hvor gammel var du da?

– Jeg var 13 år, sier den nå unge kvinnen til TV 2. Hun ønsker å være anonym.

Mannen betalte 70 kroner dagen for å ta den 13 år gamle jenta med seg på ferie.

– Han betalte for meg i baren, og hadde sex med meg, sier hun.

Mannen gjorde henne gravid og de har en datter sammen. Datteren er i dag åtte år gammel.

For et halvt år siden ble mannen dømt i Norge til ett år og ni måneders fengsel for seksuelt overgrep mot et barn i Thailand. Dommen er rettskraftig, men mannen har enda ikke startet på soningen.

TV 2 kan nå avsløre at mannen dro på ferie til Thailand, for å besøke jenta han forgrep seg på for 10 år siden, samtidig som han venter på å bli innkalt til soning i Norge.

– Jeg forstår ikke hvordan det er mulig. Men han er her, sier den unge kvinnen oppgitt til TV 2.

Uforståelig

Kvinnen som idag er 23 år har kontaktet TV 2. Hun kan ikke forstå hvordan mannen som forgrep seg på henne da hun var 13 år, nå kan komme og besøke henne og datteren, samtidig som han venter på å sone fengselsstraffen han er dømt til for overgrepene mot henne.

Hun er livredd for at mannen som hun vitnet mot i rettsaken skal finne ut at hun snakker med TV 2, men i skjul har hun filmet og tatt bilder av mannen for å dokumentere besøket.

Kvinnen har for tiden ingen inntekt. Den siste uken har hun latt mannen bo i huset hennes, mot at han betaler litt penger til datteren. Hun sier hun er helt avhengig av de pengene, selv om tilstedeværelsens hans gjør at hun er redd for sin egen, og ikke minst datterens sikkerhet.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt den overgrepsdømte mannen. Men han nekter å snakke med oss. I en Facebook-melding henviser han derimot til sin advokat.

– Min klient er i Thailand for å hilse på sin familie, og for å være på ferie i påvente med at han innkalles til soning. Han er ikke innkalt enda, og møter selvsagt opp når han blir innkalt til soning, sier mannens forsvarer, Bernt Heiberg til TV 2.

Mannen har ifølge kvinnen fortalt henne at han planlegger å være på ferie en måned i Asia, og at han også skal besøke en annen ung jente han har barn med lengre nord i Thailand – samt en ung kjæreste på Filipinene.

Kan reise hvor han vil

Ifølge politiet ble mannens pass beslaglagt i forbindelse med etterforskningen av saken. Da dommen mot han ble rettskraftig i januar i år, ble Interpol varslet om mannen, men det har ikke gått ut et varsel om å pågripe han. Dermed er han fri til å reise hvor han vil, frem til han fysisk sitter i fengsel.

– Saken er svært alvorlig. Men systemet er slik at når man ikke sitter i varetekt når dommen faller, så vil man ikke automatisk bli innkalt til soning av dommen, sier politiinspektør Tina Bjarkø Helleland ved Oslo Politidistrikt til TV 2.

– Har mannen hatt noen begrensninger på hvor han kan, og ikke kan reise mens han venter på soning?

– Politiet har ikke hatt grunnlag for å anvende tvangsmidler mot mannen i denne saken, sier Helleland til TV 2.

Ny problemstilling

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) sier dette er en problemstilling som har vært lite diskutert tidligere.

– Dette er en ny problemstilling som vi absolutt må se på. Både når det gjelder rutiner, men vi må også se på om regelverket er godt nok i dag, sier Listhaug.

– Er det en ny problemstilling at folk som skal inn i fengsel for overgrep mot barn må forhindres fra å forlate landet?

– Ja, for meg så var det en ny problemstilling som dukket opp nå, som jeg vil bruke tid på å se på. Da vil denne saken være interessant for å se på hvilke rutiner som ble fulgt, eller om det er regelverket det er noe galt med, og om vi må gjøre noe med det, sier hun.

– Jeg mener det er helt vesentlig at vi sørger for at de som er dømt for overgrep ikke får mulighet til å reise ut av landet for å begå nye overgrep.