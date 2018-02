Sesongen 2017/2018 har ikke vært Ronaldos eller Real Madrids sterkeste, men den portugisiske stjernespilleren har ikke mistet selvtilliten.

Det er i et intervju med den brasilianske YouTuberen Fred + 10 at Ronaldo kommer med svaret på det alle egentlig visste.

Intervjueren spør Ronaldo om det er et tidspunkt der han ser seg selv i speilet og tenker: «jeg er helt rå»?

Superstjernen gliser, og drar litt på det, før han svarer:

– Ja. Ja, det er det.

– Visste jeg var et spesielt barn

Deretter bryter han ut i latter, men det er en mer seriøs undertone. Cristiano Ronaldo tror ikke han hadde vært der han er, uten å ha selvtillit.

– Bortsett fra å føle seg attraktiv, så må man like seg selv. Man må ha selvtillit og verdsette seg selv, sier Ronaldo.

– Jeg kan ikke si jeg er «Prince Charming», men jeg ser på meg selv i speilet og jeg liker det jeg ser. Man må ha selvtillit med alt det som skjer rundt fotballen.

Og selvtilliten har vært med ham helt siden barnsben av.

– Jeg visste jeg var et spesielt barn. Jeg var like gammel som kompisene mine, men jeg kunne gjøre ting de ikke klarte. Likevel visste jeg ikke hvor god jeg skulle bli, sier Real Madrid-spilleren.

Vil vinne flere gullballer

I serien har Ronaldo denne sesongen scoret 14 mål på 20 kamper for Real Madrid som er akterutseilt i tittelkampen, 14 poeng bak Barcelona. I Champions League er det imidlertid blitt elleve mål for sju kamper.

Der har 33-åringen lignet mer på målmaskinen som har gitt ham kallenavnet «Big Robot» i Brasil, og som har gjort at han er blitt kåret til verdens beste spiller ved fem anledninger.

– Jeg hadde aldri drømt om å vinne fem gullballer. Jeg ville vært veldig, veldig fornøyd om jeg måtte legge opp nå. Jeg har klart å vinne alt i fotball, sier Ronaldo.

– Selvsagt har jeg ambisjoner og jeg føler meg kapabel og sterk nok til å være med i diskusjonen om å være den beste spilleren i verden. Jeg vil være overlykkelig om jeg kan vinne en, to eller tre til, men om jeg ikke klarer det, så har jeg allerede vunnet fem.

– Jeg tror opprikitig at jeg har oppnådd alt jeg har drømt om i fotball. Jeg har vunnet så mange store ting, at jeg ikke har noen flere drømmer, men selvsagt vil jeg gjerne vinne flere ting. VM for eksempel.

– Ikke alle liker meg

I intervjuet innrømmer han at han ikke er spesielt opptatt av fotball, og at han liker å bedrive tiden med andre ting når han ikke trener eller spiller selv.

– Bare når et lag spiller mot en venn av meg, og det er en viktig kamp, så ser jeg fotball på TV. Jeg prøver å se andre ting. Serier, filmer og dokumentarer som man kan lære mye av. Jeg liker konserter, og jeg liker å reise - for eksempel til Paris eller London for en helg, sier Ronaldo.

Men berømmelsen har en pris. Det er ikke bare Ronaldo som liker det han ser i speilet.

Det gjør det utfordrende, også på reiser til andre byer.

– Det er vanskelig. Jeg kan aldri gå noe sted uten å bli lagt merke til. Av og til må jeg gjøre et triks for å få litt privatliv, sier Ronaldo.

– Det er mange mennesker som liker meg, og andre som ikke gjør det. Jeg omgir meg med folk som liker meg, som støtter meg, som alltid er ved min side. Det er det viktigste i livet.

