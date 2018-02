Mandag 26. februar rullet en ny kuldebølge inn over landet.

Vinteren har så langt i år ført med seg en rekke problemer forårsaket av kulda som stadig vender tilbake, og det varsles ned mot 40 minusgrader enkelte steder.

Rekkeviddeangst

For noen år tilbake var den største frykten at smarttelefonen skulle gå tom for batteri ute i kulda.

Mobileiere har blitt flinkere til å unngå dette, men det er nå en annen batteridrevet eiendel som skaper bekymring hos en rekke nordmenn.

Mange elbileiere kjenner fra før på den fryktede rekkeviddeangsten. Med minusgrader kan rekkevidden halveres om man ikke passer godt nok på.

Kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening Petter Haugneland forteller at bilen vil fungere uansett vær, men at det kalde været er en utfordring.

– Det er rekkevidden som er utfordringen når det er kaldt. Batterikapasiteten synker og rekkevidden blir kortere, forteller Haugneland til TV 2.

Forholdsregler

Det finnes dog forholdsregler man kan ta for å spare på batteriet til det elektriske kjøretøyet.

LAD BILEN: Petter Haugneland i Norsk elbilforening mener det viktigste er å lade bilen i kulda. Foto: Norsk elbilforening

– Det aller viktigste er å passe på å lade bilen tilstrekkelig. Om bilen står uten å lade over natta, så kan batteriet gå ned til halve kapasiteten, opplyser Haugneland.

Et annet viktig tips er å forvarme bilen mens den står til lading. Mange elbiler har en app du kan laste ned for å skru på varmen i bilen hjemmefra. Andre biler har en tidsinnstilling, hvor du kan velge hvilken tid og hvilke dager varmen skal settes på.

Har du ingen av alternativene nevnt over, så kan det være du har en egen knapp på bilnøkkelen for å starte varmen.

– Kjørestil har også mye å si. Man burde kjøre forsiktig og holde seg under 80-90 kilometer i timen for å spare på energien.

Haugneland legger også til at man må sjekke dekktrykket. Hvis det er lite luft i dekket, så øker energiforbruket.

Startproblemer

– Et forhold som er spesielt i år er at den gode gamle vinteren har kommet tilbake til Norge, med snø og kulde, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If forsikring.

Han forteller at det bestilles mye veihjelp i år, både for elbiler og biler som kjører på bensin eller diesel. Bare i dag har det vært mange som ikke har fått startet bilen etter kuldebølgen som kom overraskende over natten.

– Hvis du har et gammelt batteri og kun har drevet med småkjøring til for eksempel barnehagen eller nærbutikken, så er det fort man opplever vansker når man skal starte bilen, sier Clementz.

Han presiserer at det er viktig å ta med bilen på en ordentlig tur, for å få ladet batteriet.

– Man trenger ikke ta en harrytur til Sverige for å lade batteriet, det holder å kjøre noen mil.

Clementz anbefaler å ta en skikkelig oppladning av batteriet utpå senhøsten for å forberede seg til vinteren.

– Det er viktig å huske på at batteriet ikke lever evig. Noen batterier må byttes allerede etter 2-3 år, sier Clementz.

Brann etter lading

Kommunikasjonsdirektør i Gjensidige Øystein Thoresen forteller at de fleste skademeldingene i forbindelse med elbil kommer i form av brannskader.

Det kalde været fører til hyppigere lading av elbil, og der er det dessverre flere elbileiere som ikke følger anvisningene.

– Hvis man bruker feil utstyr når man lader, så blir det brann. Hyppigheten gjør at man ser flere skader på vinteren, sier Thoresen.

Haugneland i Norsk elbilforening anbefaler å oppgradere fra vanlig stikkontakt, og få installert en hjemmeladestasjon.

–Da er det ikke noe problem i det hele tatt, så det reduserer brannfaren, sier Haugneland.