Det kan TV 2 erfare mandag ettermiddag.

Hyttetunet den avmagrede tenåringsjenta og hennes mor bodde på frem til Angelica ble funnet død nyttårsaften 2015 består av fire bygg: en hovedhytte, et anneks og to boder.

I perioden de to bodde på hytta på Beitostølen i Valdres, ble det ifølge aktoratet sendt en stor mengde tekstmeldinger mellom mor og datter.

– Omfanget av tekstmeldingene mens de var på hytta var stort, bekrefter aktor Arne Ingvald Dymbe overfor TV 2.

Innholdet i tekstmeldingene som ble sendt mellom den tiltalte moren og Angelica i denne perioden, vil trolig være sentrale i bevisføringen.

31. desember, tre måneder etter at hun hadde tatt datteren ut av skolen og flyttet til familiens hytte på Beitostølen, ringte den nå tiltalte moren selv til AMK-sentralen for å få legehjelp til datteren.

Da ambulansen kom frem, var Angelica død. Hun var sterkt avmagret, og veide bare 21,7 kilo - en halvering av kroppsvekten på få måneder.

Moren vil få spørsmål

Moren er tiltalt for gjentatte ganger å ha vanskeliggjort at datterens helsetilstand ble oppdaget av offentlige myndigheter fra hun ble skrevet ut fra sykehus i februar 2015 til hun døde i desember samme år.

I tiltalen heter det at Angelica, som led av anoreksi fra hun var 9 år gammel, døde av avmagring, eventuelt i kombinasjon med nedkjøling.

Moren og Angelica var begge i hovedhytta da nødetatene kom til stedet nyttårsaften 2015, men etter det TV 2 erfarer, er en av politiets teorier at de to ikke oppholdt seg i samme bygg frem til 13-åringen døde.

Bakgrunen er de mange tekstmeldingene som ble sendt mellom mor og datter.

At de to sendte tekstmeldinger til hverandre tyder ifølge TV 2s opplysninger på at Angelica og moren i en eller flere perioder oppholdt seg i hvert sitt bygg; en av dem i annekset og den andre i hovedhytta.

Moren vil trolig bli konfrontert med denne teorien når hun tirsdag etter planen skal innta vitneboksen.

Tiltalt for å ha forlatt eller hensatt Angelica

Moren er i tillegg til å være tiltalt etter straffelovens paragraf 219 om grov mishandling ved blant annet å ha forhindret nødvendig legehjelp, tiltalt etter paragraf 242 og 288.

Begge disse tiltalepunktene omhandler det å hensette og/eller forlate en person i en hjelpeløs tilstand.

– (Moren) unnlot å kontakte lege, sykehus eller annet helsepersonell til tross for at hun var klar over at Angelica ble svakere og at hun tok til seg lite eller ingen næring og var i livsfare og når som helst kunne dø, heter det i tiltalen.

Aktor Dymbe har tidligere uttalt at politiet mener moren isolerte Angelica på hytten, men han ønsker ikke å utdype hva som legges i dette overfor TV 2.

Forsvarer reagerer på tiltale

Moren har siden rettssaken først ble forsøkt gjennomført i april i fjor hevdet sin uskyld. Hennes forsvarer, advokat Aasmund Olav Sandland reagerer på at det ble tatt ut en tiltale, og gikk langt i å forklare Angelicas dødsfall med anoreksi-sykdommen da han fikk ordet i Valdres tingrett.

– På verdensbasis har anoreksi en dødelighet som bare overgås av kreft og ulykker. 8500 personer dør hver år i USA som følge av sykdommen, og vi ser intet spor av straffeforfølgelse av omsorgspersoner, så denne saken synes ganske enestående, sa Sandland.

Sandland ba i høst om at hele tiltalen ble frafalt.

Moren selv har vist til at hun ved en rekke anledninger har hatt kontakt med helsevesenet for å få hjelp til datteren, men at hun og datteren ikke opplevde å få den hjelp de trengte.

– Ønsker å forklare seg

Selv om deler av det offentlige apparatet har fått kritikk, konkluderte Helsetilsynet med at Angelica hadde fått forsvarlig helsehjelp når det ble forespurt.

Da retten ble satt i Valdres tingrett på Gjøvik mandag tok det under 30 minutter før moren brøt sammen og til slutt fikk lov til å følge forhandlingen fra et annet rom i tinghuset på Gjøvik. Tirsdag skal hun etter planen selv forklare seg.

– Hun ønsker å forklare seg, men spørsmålet er om hun evner å forklare seg, sa Sandland mandag.

Også da saken ble forsøkt ført i april i fjor, måtte den avbrytes fordi moren fikk et sammenbrudd. Retten har derfor ikke fått stille henne oppfølgingsspørsmål rundt datterens dødsfall.