Etter to og en halv måneds sykmelding er leder for SV, Audun Lysbakken, tilbake på Stortinget.

– Det er veldig godt å være tilbake. Jeg har hatt vikarer som har gjort en super jobb, men jeg har gledet meg til å begynne å jobbe igjen, sier Lysbakken til TV 2.

Det var sommeren 2017 at Lysbakken fikk et epilepsianfall på natten. Han ble hentet i ambulanse og fraktet inn på akuttmottaket på Ullevål sykehus.

– I løpet av fjoråret fikk jeg to epilepsianfall som gjorde at jeg havnet på sykehus i hui og hast. Det var ikke noe hyggelig i det hele tatt, sier SV-lederen.

– Burde kanskje vært sykmeldt lenger

Etter å ha fått klarsignal til å lede partiets valgkamp, fikk han beskjed fra legene om at anfallene skyldtes en misdannelse på en blodåre i bakhodet. Dermed gjennomførte legene en hjerneoperasjon for fjerne misdannelsen.

– Det var egentlig gode nyheter. Men det er klart at jeg gruet meg likevel. Man gleder seg aldri til den typen operasjon.

11. desember ble Lysbakken sykmeldt i opptil tre måneder for å la seg operere. I denne perioden har han holdt seg helt ute av politikken.

– De første ukene etter operasjonen hadde jeg lav energi og en del vondt i hodet. Etter hvert begynte jeg å føle meg frisk, men legene var veldig klare på at jeg ikke fikk lov til å jobbe med en gang jeg følte meg bedre.

Mens Lysbakken har vært sykmeldt og vikarene har styrt SV-skuta, har partiet faktisk gått litt opp på meningsmålingene.

– Kanskje jeg bare burde tatt sykmelding resten av året, ler SV-lederen, før han fortsetter:

– Det er aldri gøy å være syk, men de siste ukene har handlet om å lade opp og komme i form igjen. Det har vært rolige hverdager og en mulighet til å se ting utenfra.

– Spesielt å følge hjemmefra

De neste dagene skal Lysbakken bruke tid på å sette seg inn i de ulike prosessene i partiet. Han må også ta fatt på den såkalte byggeskandalen på Stortinget.

– Det er ikke det hyggeligste å jobbe med, men jeg kommer ikke utenom. Det er en trist sak for Stortinget og politikkens omdømme, mener Lysbakken.

Ellers sier SV-lederen at partiet skal jobbe videre med saker som handler om rettferdig fordeling i samfunnet, blant annet gjennom forslag om å øke barnetrygden for å forhindre barnefattigdom. Han vil også sørge for at MeToo-kampanjen fører til endringer i norsk politikk.

– Det har vært spesielt å følge det som har skjedd hjemmefra. Det vil bli veldig vanskelig for politikere å ikke ta seksuell trakassering på alvor etter dette, og vi vil jobbe for at kampanjen fører til endring i det norske samfunnet og politisk handling.