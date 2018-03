Sissel Hovland Solhei hadde bestemt seg for å kjøpe billetter til barnebarna i julegave. Disney on Ice var det perfekte showet, og da hun googlet etter billetter, var det Viagogo.no som kom øverst på lista.

– Jeg hadde ikke sjekket priser på forhånd, så da prisen på 650,- kroner kom opp som alternativ, tenkte jeg at det var i orden, sier hun.

Men da hun skulle fullføre kjøpet ballet det på seg.

– Plutselig stod ikke prisen i norske kroner lenger, og da jeg ville trykke avbryt, virket ikke den knappen, forklarer hun.

Dermed endte bestemoren opp med tre billetter til 940,- kroner stykket.

Hun ante ikke at nettsiden hun hadde gått inn på omsetter svartebørsbilletter, som er ulovlig i Norge og flere andre land.

Selskapet Viagogo og andre lignende nettsteder tjener store summer på å selge originalbilletter til overpris. Nettsiden er utformet slik at det er vanskelig å skille den fra Ticketservice, som er autorisert billettforhandler.

– Viagogo tjente jo over 1600 kroner på de tre billettene jeg kjøpte, sier bestemoren oppgitt.

– Jeg fikk jo en dårlig følelse, og var redd jeg ikke skulle få billetter i det hele tatt, forklarer hun. Til hennes lettelse dukket billettene opp på mail få dager før arrangementet, slik at de fikk sett showet i Oslo Spektrum.

Men hun ble oppgitt da billettene hun fikk i posten var merket med Ticketmaster og verdien på billetten var 380,- kroner stykket.

– Det betyr jo at jeg betalte mer enn dobbelt pris for billettene, og det der jo veldig ergerlig, sier hun.

Billetten Sissel betalte 940,- kroner for, skulle egentlig kostet 380,- kroner. I Norge er det ulovlig å selge billetter for mer enn utsalgsprisen. Foto: Mari Hvattum

Lang historie med klager

– Vi advarer mot dette selskapet, sier Sissel Mohr Hansen, direktør i Forbrukertilsynet. De har fått en rekke henvendelser om selskapet som nå holder til i Sveits. Der er ikke svartebørshandel ulovlig.

At de holder til der, gjør det ekstra vanskelig å få igjen pengene hvis man ønsker å angre kjøpet.

– Vi ser at dette er et stort problem, men det skal sies at sveitsiske forbrukermyndigheter har anlagt sak mot viagogo fordi de mener de også bryter markedsføringsloven.

På nettsider presenterer selskapet seg slik: «Vi er verdens største sekundære markedsplass for billetter til live-arrangementer. Alle billetter er fullt beskyttet av vår garanti.» Men den garantien er det vanskelig å benytte seg av, skal vi tro de som har forsøkt.

På nettsiden trustpilot legges det daglig ut advarsler fra kunder som ber folk unngå nettstedet.

Viagogo er lagt for hat av flere kunder i både Europa og resten av verden. Det er opprettet facebook-grupper og blogger for advare mot Viagogo etter at mange har opplevd å betale for mye, få dårligere billetter enn avtalt, eller ikke fått billettene i det hele tatt.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med selskapet via en rekke forskjellige telefonnumre, men svaret er at alle linjene for tiden er stengt. Det blir istedet henvist til nettsidene, der man kun kan logge inn med bestillings-informasjon.

Ulovlig

Forbrukertilsynet presiserer at det er forbudt å selge billetter for mer enn det de er verdt.

– Det er ingen som har lov til å videreselge billetter for mer enn det en billett er pålydende. Koster en billett 500 kroner så er det ingen som kan selge den for mer enn 500 kroner – det bør folk være klar over, sier hun.

Til de som har handlet med Viagogo og føler seg lurt, har forbrukertilsynet flere råd:

– Vi råder dem til å ta kontakt med Viagogo, og be om å få navnet på den opprinnelige kjøperen som så har lagt ut billetten for salg, slik at de kan kreve det overskytende tilbake, sier direktøren. Hun er klar over at det er liten sjangs for at det lykkes.

Hvis det ikke gir resultater, kan kredittselskapet være redningen dersom billettene ble kjøpt med kredittkort. Garantien i kredittkortet skal nemlig sørge for at det du betaler for mye for en vare, skal refunderes.

TV 2 har vært i kontakt med flere banker og spurt om omfanget av henvendelser om Viagogo. Både DnB og Sparebank 1 bekrefter at de stadig får henvendelser, men de ønsker ikke å gå inn på detaljer om hvor mange som får penger refundert. Heller ikke finanstilsynet har detaljer.

Tips oss: Har du prøvd å få penger tilbake fra kredittkortselskapet? Send mail til vår reporter: mhv@tv2.no

Kredittselskapet innfrir ikke

Sissel har prøvd å be om refusjon via kredittkortselskapet sitt – uten hell.

– De svarte at de ikke kunne hjelpe meg med det, så da er det 1600,- kroner ut av vinduet, sier hun ergerlig.

Hun har et bedre råd til de som skal handle billetter.

– Viagogo er jo ganske enkelt å huske egentlig, så det er bare å holde seg langt unna det, sier hun.