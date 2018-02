Etter det TV 2 erfarer er LOs sekretariat, med LO-ledelsen og representanter fra LO-forbundene, i dag blitt enige om samordnet lønnsoppgjør i år.

LO sitt representantskap skal gjøre det formelle vedtaket i morgen, og LO sitt forbund vil ikke gi noen kommentar om beslutningen før tirsdag.

Fellesforbundet snur

Lønnsoppgjøret i år er et såkalt hovedoppgjør, der både lønn og endringer i tariffavtalen kan forhandles.

De fleste LO-forbundene har i år ønsket samordnet oppgjør, fordi de frykter at pensjonsrettigheter kan stå på spill. Men Fellesforbundet har tidligere sagt nei til samordnet oppgjør, og heller ønsket at frontfagsmodellen skulle følges også i år.

I frontfagsmodellen går Fellesforbundet først i forhandlinger, og resultatet legges til grunn for forhandlingene til de andre forbundene.

Men etter det TV 2 erfarer er Fellesforbundet i dag blitt enig med de andre LO-forbundene om å gå samlet i forhandlinger om oppgjøret.

Det blir første gang på ti år at frontfagsmodellen må vike i et norsk hovedoppgjør.

Pensjon

Det er ventet at pensjon vil være et sentralt tema under årets hovedoppgjør.

Både NHO og LO har antydet at det kan komme endringer i ordningen med avtalefestet pensjon, men partene har vært uenige om hvordan.

I tillegg vil forhandlinger om ansattes reisekostnader og -losji bli et viktig tema i oppgjøret. Forbundene ønsker også et godt nok lønnsoppgjør for å sikre medlemmenes kjøpekraft.

Forhandlingene i årets oppgjør er ventet å starte 12. eller 13. mars.