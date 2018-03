Radiobutikken «Jan Støkken Radio Elektrisk» kom til verden i 1955, og ingenting har blitt endret siden den gang.

I Vestby finner man rett og slett et godt stykke butikknostalgi.

– Arshad er verdt turen

Den aldrende reparatøren Arshad Mirza har jobbet i den eventyrlige elektrobutikken i nesten 50 år.

– Arshad er en helt suverent morsom og hyggelig fyr med enorm respekt og takknemlighet ovenfor sine kunder. Arshad alene er verdt turen til Jan Støkken Radio Elektrisk, sier Einar Tørnquist til TV 2.

Mørke skyer

Men nå driver mørke skyer inn over virksomheten hans. Folk strømmer til det moderne Vestby-senteret for å kjøpe nytt i stedet for å reparere det de har. Og i tillegg vurderer kommunen å rive bygget Arshads butikk ligger i, for å gjøre plass til et stort boligprosjekt.

Men den folkekjære 70-åringen har lovet den avdøde grunnleggeren Jan Støkken å holde butikken i live, og nå kommer Ramm og Tørnquist for å redde butikken.

– Fremtiden til Jan Støkken er i Vestby-folkets hender. Hvis folk får øya opp for butikken (og Arshad) og tar ansvar for å bruke den, så overlever den. Hvis ikke går det med Vestby som med bortimot alle andre småsteder i Norge. Det blir ett svært kjøpesenter med masse kjedebutikker litt utafor sentrum, folketomme gater og lokalidentiteten forvitrer, sier Einar.

Egen reklamefilm

For å skape blest rundt butikken lager Morten og Einar en reklamefilm med Arshad i hovedrollen.

– Å regissere reklamefilmen bød på visse utfordringer, ettersom det finnes folk som er enda litt mer vant til å ta regi enn Arshad, men jeg må jo si at den ble rimelig hvass til slutt. Lukter Gullfisken av dette, avslutter Einar Tørnquist

