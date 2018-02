Neymar har publisert et bilde der han viser frem sin skadde fot på sin Instagram-historie.

På bildet viser verdens dyreste fotballspiller at foten er både bandasjert og gipset. Han skadet seg i en duell med Marseilles Bouna Sarr i søndagens oppgjør.

Neymar forlot banen på båre og i tårer, og det er usikkert om han rekker returkampen mot Real Madrid i Mesterligaen 6. mars. Real Madrid vant den første kampen 3-1.

Trener Unai Emery vil imidlertid ikke være med på at Neymar er helt uaktuell til gigantoppgjøret mot Real Madrid som en følge av skaden.

SKADET: Neymar viste frem foten på sin Instagram-story. Foto: Neymar/Instagram

– Vi vil gjøre mer undersøkelser før vi vet mer sikkerhet om han kan spille eller ikke. Neymar har gjennomført noen tester, og vi er optimister, sa PSG-treneren til pressen.

– Akkurat nå vil jeg si at han rekker kampen mot Real Madrid. Jeg ønsker å være optimistisk, poengterte han.

PSG-keeper Alponse Areola var på sin side mer bekymret for Neymars skade.

– Jeg er selvsagt bekymret for Neymar. Ankelen var veldig hoven. Han er en viktig spiller for oss, og vi håper at han er tilbake snart. Jeg vet ikke så mye mer om omfanget av skaden, men han har gode folk rundt seg, sa keeperen.