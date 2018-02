Tromsø har solgt Aron Sigurdarson til Start etter at de to klubbene ble enige søndag kveld. Det opplyser begge klubbene mandag.

Sigurdarson, som i sin gjennombruddssesong i Norge ble omtalt som en juvel av daværende TV 2-ekspert Ole Martin Årst, har vært i Tromsø i to år og var inne i sitt siste kontraktsår.

– Aron har ikke vært interessert i å skrive under på en ny kontrakt, han er på utgående kontrakt og han hadde en trøblete høst da laget gjorde det bra. Skulle vi få noen igjen for Aron, så var det nå vi måtte selge ham, sier sportssjef Svein-Morten Johansen.

Mathisen: – Han var en åpenbaring

24-åringen kom til Tromsø i 2016 og står bokført med 45 kamper i Eliteserien. I gjennombruddssesongen i 2016 fikk han også mye oppmerksomhet grunnen sin bryst-tatovering, som er en hyllest til hans avdøde far.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er spent på hva islendingen kan foreta seg når han nå tar med seg flyttelasset sørover.

– Han var en åpenbaring da han kom til Tromsø, men så har han forsvunnet litt etter hvert. Men dette kan være en veldig gunstig overgang for Start, for det er ingen som tviler på at han har offensive ferdigheter som sørlendingene trenger. En motivert Sigurdarson i bra form er en kanonspiller for Start, og så er det opp til Mark Dempsey å få det ut, sier TV 2-eksperten.

Etter en lovende start, visnet Sigurdarson noe hen forrige sesong, men Mathisen tror at det finnes flere grunner til akkurat det. Forrige sommer så det ut til at islendingen var på vei bort, og da den overgangen ikke materialiserte seg, tror TV 2-eksperten at driblefanten mistet noe fokus.

– Etter at Simo Valakari kom inn som ny trener, har han kanskje ikke funnet plassen sin i systemet. Da overgangen ikke ble noe av, og det ikke ordnet seg slik det så ut til, så det ut som om han mistet noe av gnisten. Kanskje han ikke var på den kanalen han burde være, sier Mathisen.

Seks landskamper for Island

Sigurdarson har også spilt seks landskamper for Island, og er sikkert lysten på å imponere i norsk Eliteserie forut for hjemlandets første VM-sluttspill noensinne i sommer.

– Vi selger ham til en konkurrent, men samtidig ville vi aldri klart å få et slik beløp for han fra noen andre, sier Johansen.

Tromsø opplyser at de nå ser på muligheten for å hente inn en annen type offensiv spiller.

– Det gir oss også noen muligheter, som er å se etter en annen type spiller, som har tempo og gjennombruddskraft. Så finner vi den rette spilleren, vil vi hente inne en ny, sier Johansen.

Klubbene opplyser at det fortsatt gjenstår noen detaljer før Sigurdarson blir Start-spiller, men klubbene er altså enige.

– Vi håper å komme i mål med de resterende detaljene i løpet av de neste 24 timene, sier sportslig leder i Start, Tor Kristian Karlsen.

NTB/TV 2