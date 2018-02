At noen mister førerkortet på grunn av råkjøring er slett ikke uvanlig. Å miste det fordi man kjører for sakte, det er langt mer sjelden.

Men en mann i 30-årene fra Troms har nå fått erfare at det er fullt mulig. Tidligere i år ble han stoppet av politiet, etter tips fra publikum om uaktsom kjøring.

Den gang ble førerkortet beslaglagt. Nå er det klart at mannen må klare seg uten førerkort i fire måneder. Han har også fått en bot på 5.000 kroner.

Godt under fartsgrensen

Avisen Folkebladet var først ute med å skrive om hendelsen, som fant sted i januar.

Steingrim Ovesen er politioverbetjent ved Finnsnes lensmannskontor. Han sier til VG at mannen holdt en varierende fart, men lå godt under fartsgrensen.

– Han lå også dårlig i veibanen, slik at møtende trafikk måtte vike for ham. Nå skjedde det ingen uhell, men når vi får melding fra publikum tar vi det alvorlig for å hindre at ulykker skjer. sier Ovesen.

Ikke oppstå fare eller voldes skade

Rent konkret finnes det ingen regler for hva som skal til for å miste førerkortet på grunn av for lav hastighet.

I slike tilfeller tar politiet utgangspunkt i Veitrafikklovens paragraf 3. Her heter det:

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret»

