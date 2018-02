OL i Pyeongchang 2018 er over.

Mesterskapet ble en gedigen suksess for Norge. For gullet til Marit Bjørgen på kvinnenes tremil søndag sendte Norge til topps på medaljestatistikken. 14 gull, 14 sølv og 11 bronse er med i bagasjen tilbake fra Pyeongchang etter tidenes medaljefangst i et vinter-OL.

Men vinterlekene i Sør-Korea har ikke sluppet unna kritikk. Den kraftige vinden førte til at flere konkurranser ble utsatt og delvis ødelagt, og med unntak av øvelsene i skøytehallene var det stort sett glisne tribuner.

En av stjernene som kritiserte den manglende folkefesten i Pyeongchang var Østerrikes alpingigant Marcel Hirscher.

– Helt ærlig. Det er så langt fra det vi er vant med. La oss ta det som skjedde på arenaene. Under kombinasjonen ble jeg sjokkert. Du kjørte i mål i et av de største øyeblikkene i karrieren. Og så er det 30 tilskuere på plass? Jeg tenkte «Hva er det som skjer», sa Hirscher til Bild am Sonntag.

– Et OL skal være et av de store øyeblikkene i idretten. Men det var det ikke. Det er større å kjøre verdenscup foran 50000 i Schladming, fortsatte Hirscher, som reiste hjem med to gullmedaljer rundt halsen.

Amerikanske myndigheter skylder på Russland

Også under søndagens avslutningsseremoni i Pyeongchang var det glisne tribuner. Nå hevder den amerikanske storavisen Washington Post at Russland har skylden for de folketomme tribunene.

Avisen skriver at amerikanske myndigheter mistenker at russiske hackere saboterte billettsalget.

– Under åpningsseremonien lå OLs offisielle hjemmeside nede, og flere besøkende kunne ikke skrive ut sine billetter, noe som resulterte i tomme seter, hevder avisen.

Russland ble som kjent hindret fra å delta i OL, og måtte konkurrere under nøytralt flagg.

De russiske hackerne som Washington Post hevder saboterte billettsalget skal ifølge avisen ha forsøkt å gi skylden på Nord-Korea.

– Vi ser på dette veldig nøye. Dette er et stort problem for Sør-Korea, men vi har tilbudt vår hjelp, sier en talsmann for amerikanske myndigheter til avisen.

WADA glad for Russland-utelukkelse under avslutningsseremonien

Verdens antidopingbyrå (WADA) mener det var et godt signal at utelukkelsen av Russland ikke ble opphevet foran søndagens avslutningsseremoni i Pyeongchang-OL.

Det understreker WADA på sin nettside.

Antidopingbyrået er tilfreds med at Den internasjonale olympiske komité (IOC) ikke lot russerne ta del i avslutningsseremonien under sitt eget flagg, men er samtidig bekymret fordi IOC vurderer å oppheve utelukkelsen av Russland snart, såfremt det ikke blir offentliggjort flere russiske dopingsaker fra vinter-OL i Sør-Korea.

– For å unngå enhver tvil skal det slås fast at Russland fortsatt ikke arbeider i overensstemmelse med antidopingreglene, heter det i en uttalelse fra WADA.

«Roadmap to Compliance» har en rekke kriterier som Russland skal oppfylle før WADA mener de arbeider overens med reglene.

To russiske utøvere testet positivt for doping under lekene i Pyeongchang.

Russland var utelukket som nasjon til OL, men mange utøvere fikk lov til å konkurrere under det olympiske flagget.