«Gutt (13) døde EN UKE etter å ha fått diagnosen leukemi til tross for at han ikke hadde noen symptomer på forhånd».

Det var avisoverskriften som kan ha reddet lille Tazmins liv, skriver The Washington Post.

Laura Handley (30) hadde lenge lurt på hvorfor datteren så lett fikk blåmerker, men hun hadde prøvd å slå seg til ro med at jenta bare var klønete og uheldig som slo seg ofte.

I juli i fjor bestemte Laura seg for å google symptomene jenta hadde, og det var da hun kom over artikkelen om 13 år gamle James O’Mara som brått var blitt rammet av den aggressive blodkreftformen akutt myeloisk leukemi (AML).

Gutten døde kort tid etter at han fikk diagnosen.

I artikkelen stod det at mennesker som blir rammet av sykdommen ofte er trøtt og sliten, og lett får sår og røde prikker på huden, samt feber og nattesvette.

Jo mer Laura leste, jo mer skremt ble hun. Tazmin hadde flere av disse symptomene.

OPERERT: Tazmin har vært gjennom flere tøffe behandlinger, og har fortsatt en lang vei å gå før hun forhåpentligvis blir frisk. Foto: Laura Handley

– Jeg tenkte: «Herregud». Jeg fikk helt panikk, sier Laura, som bor sammen med familien i Tenbury Wells i Worchestershire i England.

Laura oppfordrer nå alle bekymrede foreldre til å stole på sine egne instinkter, og å google i vei og oppsøke lege.

– Når instinktene dine ber deg om å gjøre det, så gjør du det, sier Laura.

Rett til legen

Laura forteller at Tazmin lett fikk sår og blåmerker, og at hun hadde røde prikker på huden og ofte hadde feber.

I et innlegg på Facebook-siden «Tazmin's Fight Against AML leukaemia», skriver Laura at hun hadde at sårene og prikkene skyldtes datterens knall og fall.

«En gang ramlet hun over en stol i barnehagen, og fikk et stygt blåmerke. Om kvelden, da vi badet dem, tok vi til Google, ja, Google, og skrev «hvorfor får mitt barn lett blåmerker» (dette var rundt mai i fjor), og det kom opp et forum med mange foreldre som bare sa at småbarn bare er klønete. Ingenting om kreft. Derfor tenkte vi ikke mer over det», skriver hun.

Etter å ha lest artikkelen var oppfatningen en helt annen, og samme dag tok Laura med seg datteren til legen.

SMILER: Tazmin koser seg i sykehussenga med godterier. Foto: Laura Handley

Etter flere tester fikk Tazmin 13 dager senere diagnosen myelodysplastisk syndrom (MDS), som ofte blir kalt «preleukemi».

Dette er «preleukemi»:

MDS er et samlebegrep for flere kroniske sykdommer hvor blodproduksjonen ikke fungerer som normalt, skriver Norsk Helseinformatikk.

Grunnen til dette er at de blodproduserende stamcellene i benmargen ikke klarer å produsere modne blodceller. Stamcelletransplantasjon er eneste kjente behandling som kan helbrede sykdommen.

30-40 prosent av pasientene, deriblant Tazmin, utvikler akutt myelogen leukemi (AML) under sykdomsforløpet, og det er derfor myelodysplastisk syndrom blir kalt «preleukemi».

– Leukemi i full blomst

PÅ TV: Tazmin og mamma Laura (t.h) deltok i fjor i TV-programmet «This Morning» Foto: Laura Handley

Til alt hell viste det seg at Tazmins AML var i et tidlig stadie.

– Jeg tror at googlingen min kan ha reddet Tazmins liv, sier Laura til nettstedet.

– Innen 19. juli hadde antallet hvite blodlegemer steget til 24. Da visste vi at det var snakk om leukemi i full blomst, og vi ble livredde. Hun begynte første runde med cellegiftbehandling samme kveld, og deretter var hun nærmest konstant på sykehuset. Det var hjerteskjærende. Håret hennes falt av i klumper, og vi hadde ikke annet valg enn å klippe det av, sier Laura.

Oppfordrer foreldre til å kjempe

Selv om sykdommen ble oppdaget tidlig, er det en god stund til Tazmin forhåpentligvis blir friskmeldt.

«De sier at du ikke skal google, men jeg gjorde det etter å ha lest James' historie, og hvis jeg ikke hadde gjort det, tror jeg ikke at Tazmin ville ha vært her nå», skriver Laura i Facebook-innlegget.

Laura ønsker nå å vekke oppmerksomhet rundt barnekreft.

«Jeg ønsker ikke å lese om nok et barn som dør av kreft uten å ha hatt noen kjente symptomer», skriver hun.