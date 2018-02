I natt hadde Bjørnholt i Nordmarka i Oslo minus 25,9 grader. Nede i selve byen holdt det seg såvidt på rett side av minus ti.

Videre rundt kysten var det heller ikke veldig kaldt.

En årsak er at nedbørområdet som har gått over Sør-Norge i natt har gjort det ganske skyet. Skyene stråler varme tilbake ned mot bakken, og får temperaturen litt opp.

Det er Finnmarksvidda og de indre områdene på Østlandet som har de laveste temperaturene nå. Både Drevsjø og Rena i Hedmark og Sihccajavri i Finnmark hadde under minus 30 i natt.

Skikkelig kaldt

Tirsdag får vi inn skikkelig kalde luftmasser fra øst, og dagene etter blir det skikkelig kaldt i hele Sør-Norge

– Jeg tror vi får ned mot minus 20 grader i Oslo. De aller kaldeste stedene i de indre dalstrøkene på Østlandet kan få med mot minus 40, forteller Storm-meteorolog Olav Krogsæter.

TEMPERATUREN midt på dagen

Vestlandet får det også kaldt. Inne i fjordene i Hardanger og i Sogn og Fjordane kan det bli ned mot 25 minus.

– Bergen sentum får rundt minus ti, noe som gjør at det kan bli 15-20 minus i bydelene Arna, Åsane og Fana, advarer Krogsæter.

Sørlandet ligger i utkanten av høytrykket, og får en skummel kombinasjon av kuldegrader og sterk vind.

– Stiv og sterk kuling fra nordøst langs kysten kombinert med under ti kuldegrader gjør at opplevd temperatur kommer ned mot minus 20-25 grader, forteller Krogsæter.

Rekordene kan ryke

Det blir så kaldt de neste dagene at Storm-meteorologene ikke blir forundret dersom det ryker noen kulderekorder i Sør-Norge.

– Både onsdag og torsdag blir kalde dager, og torsdag er 1. mars. Vi kan altså sette nye rekorder for begge månedene i en smell, sier Storm-meteorolog Roar Inge Hansen.

KULDEREKORDENE for februar og mars

Her er rekordene for de store byene langs kysten. For Stavanger er målestasjonen Sola brukt, for Kristiansand stasjonen på Kjevik.

I nord blir det ikke satt nye kulderekorder.

Longyearbyen har fire plussgrader mandag morgen, og prognosene viser varmegrader i Tromsø fra onsdag.

Åsaken er at luften roterer med klokken rund høytrykket over oss. Nord for senteret strømmer det derfor opp mild luft fra sørvest.

HØYTRYKKET trekker ned kald luft fra nordøst, og skyver opp mild luft fra sørvest. Lavtrykk sør for oss hjelper til.

Sør for oss ligger det lavtrykk. Rund dem roterer vinden mot klokken, så de hjelper til med å flytte den kalde luften vestover og sørover i Europa.

Fin mandag, etter hvert

Uken startet best på Sør- og Østlandet. Mye sol, og lite vind.

NEDBØR frem til midnatt fredag

– Vestlandet sør for Stad fikk snø i natt, mest langs kysten. Etter hvert som snøværet trekker sørover og ut i havet blir det opphold og fint vær her også, sier Hansen.

Fra Lindesnes til Oslofjorden øker vinden opp i liten kuling fra nordøst i kveld, og det fortsetter å blåse gjennom hele natten.

Også Finnmarkskysten startet uken med noen snøbyger, men også her blir det opphold og sol i løpet av dagen.

– Temperaturen stiger litt i nord, og synker litt i sør, sier Hansen.

Tirsdag kommer kulden i sør

Høytrykket i Skandinavia er sakte på vei sørover, samtidig som et lite lavtrykk i Nordsjøen også siger sørover.

– Det blir sol og fint vær, men de to trykksystemene samarbeider om å blåse veldig kald vind fra øst og nordøst inn over Sør-Norge, forteller Hansen.

Vinden øker opp i stiv kuling langs kysten av Sør- og Østlandet, og vest i fjellet sør for Finse.

– Tirsdag kveld kan det blåse helt opp i sterk kuling nær Lindesnes, advarer Hansen.

På Vestlandet kommer vinden opp i liten kuling i fjordene, opp i stiv kuling fra Hardangerfjorden og sørover til Rogaland. Og det blir mye kaldere.

– I Trøndelag og i Møre og Romsdal blir det også opp i liten kuling i utsatte fjordområder. I de ytre delene av Trøndelag kan vinden komme opp i stiv kuling, forteller Hansen.

Fra Lofoten og sørover blir det fint og kaldt vær, og her nøyer vinden seg med en bris.

Nord for Loften starter tirsdag bra, men det skyer etter hvert til, først langs kysten, og temperaturen stiger.

– Om kvelden kommer det inn litt sludd og snø mot kysten vest for Nordkapp. Vinden øker til kuling fra sørvest, sterk kuling nær Nordkapp til kvelden, sier Hansen.

Mildt i nord, kaldt i sør

Fra onsdag til fredag fortsetter høytrykket ferden sørover, samtidig som det svekkes. Samtidig flytter et lavtrykk ved Jan Mayen seg inn mot Nord-Norge.

– Det fine og kalde vinterværet i Nord-Norge erstattes av mildvær, sludd og snø, flest byger langs kysten i vest. Vinden kommer opp i kuling i perioder. Sør-Norge beholder det uvanlig kalde østaværet, forteller Hansen.

Sør for oss snør det, og Sørlandet får inn både skyer og noen snøbyger.

– Vinden på Sørlandet minker litt fra torsdag, med det kommer fortsatt til å blåse kuling fra øst og nordøst nær Lindesnes, sier Hansen.

Kan bli en fin helg

I helgen går høytrykket inn i Russland, og svekkes.

– Det gjør at lavtrykkene sør for oss kommer seg litt lenger nordover. Kommer de seg så langt nord som til Danmark, kan Sør- og Østlandet få litt snø, og litt høyere temperaturer, forteller Hansen.

Resten av Sør-Norge får fortsatt østavind, og kaldt fint vær. Finværet rekker helt nord i Nordland, som får det litt kaldere.

– Lavtrykk i Russland gjør at det blir nordavind og snøbyger i Troms og Finnmark. Vinden kan komme opp i kuling i perioder, sier Hansen.