– Den er fort gjort å overse eller å glemme. Men det kan bli temmelig kostbart, sier Brooms bilelspert, Benny Christensen.

Det er motorens registerreim han snakker om. Den skal skiftes på fastsatte intervaller.

Enten etter antall kjørte kilometer eller etter et visst antall år.

Kan skje den beste

– Ja det er riktig, og alltid det som kommer først av antall år eller kjørte kilometer. Dette bør man ikke gamble med, legger han til.

– Da kan det nemlig gå fryktelig galt på en del biler. Vi snakker i verste fall om totalt motorhavari. Det er vel helt unødvendig å forklare at det, med dagens verksted- og delepriser, kan bli en svært dyr affære, sier Benny.

Mens det på andre biler bare ender med at motoren stopper. På den annen side – det passer sjelden veldig godt det heller. Det er jo som regel en grunn til at man sitter i bilen. Man skal et sted, gjerne til et fastsatt tidspunkt.

– Er du usikker på om dette er gjort på din bil, så bør du absolutt sjekke at det er gjort, oppfordrer bileksperten.

– Du har selv mange år bak deg i bilbransjen kan du si om det er noe spesielt mønster i biler som rammes av dette.

– Nei, egentlig ikke. Jeg hadde nær sagt det kan skje den beste det, om man glemmer å få byttet registerreim til fastsatt intervall.

Registerreimen er en gummireim med tenner som driver bilens kamaksel. Ikke glem å bytte den.

Sprikende intervaller

– Hva er vanlig intervall på dette da?

– Intervallet er som regel på mellom fire og ti år, så det varierer mye. Det samme med kilometerne. Alt fra 60.000 til 180.000. Generelt kan man si at mange nyere biler har lengre intervall på bytte enn de noe eldre bilene, forklarer Benny.

– Jeg tror allikevel at dette skjer relativt ofte på biler som har fått noen år på kardangen, har hatt flere eiere og som i tillegg ikke har helt komplett servicehistorikk. Da blir det litt uoversiktelig, og da er det ekstra fort gjort at det går galt, mener Benny.

Kan koste over 100.000 kroner

– Når det går galt – hva skjer da, helt konkret?

– I de verste tilfellene jeg har sett så har ventilene slått nedi stemplene og som følgeskader har dette igjen ødelegge både råder og veivaksel.

– Huffda, det høres dyrt ut?

– I de ekstreme tilfellene så er det bare å heise ut motoren og kaste den. Det billigere å kjøpe ny, eventuelt brukt, enn å reparere den ødelagte. Dette koster sjelden under 100.000 kroner, men kan fort komme opp i det dobbelte.

– Heldigvis er det ikke så veldig ofte det går så galt. Ofte ender det opp med bøyde ventiler, topplokksoverhaling og kanskje nye stempler. Men det er dyrt nok det. Vi snakker reparasjoner på noe titusener her også, forteller Benny.

– Med disse skrekkeksemplene så regner jeg med at du anbefaler å bytte reim om man er det minste i tvil om ståa?

– Ja, eller i alle fall få sjekket den. At den ser fersk og fin ut, er stram nok og at den ikke er "tørr" og har sprekker. Da er det fare på ferde. Det er alltid lurt å sjekke litt ekstra rundt dette om man skal kjøpe for eksempel en brukt bil hvor dette ikke er dokumentert, råder Benny.

Så mye koster det å bytte registerreim

– Hva koster det å skifte registerreim på en vanlig bil?

Eksempel på registerreim-sett

– Også dette varierer veldig fra biltype til biltype. På noen er det ganske enkelt, på andre er det mer komplisert, det kan være trangt å komme til og mer demontering. Da går det mer tid. Er det noe sted hvor tid er penger, så er det på norske bilverksteder.

– Mange bytter også vannpumpe, strammehjul og vifte- eller beltreim samtidig. Det gjør det heller ikke billigere, men man minimerer faren for at en ny, eller annen feil oppstår på samme sted kort tid etter, forklarer Benny.

– Så var det dette med prisen da. Kan du komme med noe tall?

– Tja... Fra rundt 5.000 og oppover til 10.000 - 12.000 er det jeg vil kalle innenfor normalen på en alminnelig bensin- og dieselbil. Men det kan være både billigere og dyrere. Men det er helt avgjort mye billigere enn om reima ryker og det hele ender i havari. Så om du er litt i tvil om hvordan akkurat din bil ligger an i forhold til dette, så bør du kanskje sjekke det nå.

