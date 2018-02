Amerikanske Emily Ratajkowski (26) startet sin karriere som toppløsmodell i Robin Thickes musikkvideo «Blurred Lines» fra 2013.

Videoen ble møtt med massiv kritikk da den ble lansert. Mange mente den var kvinneundertrykkende, og de nakne modellene vakte harme.

Etter den mye omtalte musikkvideoen var 26-åringens navn plutselig på alles lepper.

Fredag forrige uke overrasket hun fansen og medier verden over. I all hemmelighet giftet Ratajkowski seg med skuespilleren Sebastian Bear-McClard (31) i rådhuset i New York.

Datet i tre uker

Ratajkowski meldte selv giftemålet på Instagram-stories med et bilde av de to og den enkle teksten: «Giftet meg i dag».

Ifølge Vogue skal paret kun ha vært kjærester i omlag tre uker. De ble for første gang avbildet sammen på Valentines 14. februar i år. En representant av Ratajkowski bekrefter giftemålet overfor Vogue.

Nettstedet skriver at det var få gjester i bryllupet, men at en av de inviterte var Instagram-komikeren Josh Ostrovsky, best kjent som «The Fat Jewish».

Den ettertraktede 26-åringen rakk ikke å være singel lenge. I januar i år gikk hun og musikkprodusenten Jeff Magid hvert til sitt etter tre år som kjærester.

💍ny💍 Et innlegg delt av Emily Ratajkowski (@emrata) Feb. 23, 2018 at 1:32 PST

– Folk vil ikke jobbe med meg fordi mine bryster er for store

I et intervju med Harper's Bazaar Australia i fjor sommer hevdet modellen at hennes bryststørrelse gjør folk motvillige til å ville jobbe med henne.

– Dette er noe som skjer med meg: «Å, hun er for sexy». Det er som en anti-kvinne-ting, at folk vil ikke jobbe med meg fordi mine bryster er for store, sa hun den gang til Harper's Bazaar Australia.

– Hva er feil med bryster? Det er noe vakkert og feminint som må feires. De er flotte som store, de er flotte som små. Hvorfor skal det være et problem?

En toppløsselfie som Ratajkowski tok sammen med Kim Kardashian i fjor, fikk blant annet mye oppmerksomhet. Ratajkowski uttalte at det bør være opp til kvinner selv om de ønsker å dele lettkledde bilder av seg selv.

«Samfunnet vårt forteller kvinner at vi ikke kan være sexy, selvsikre og ha meninger om politikk. Dette ville gitt oss for mye makt. Istedenfor ber samfunnet oss om å forsvare våre motivasjoner, noe som fører til at vi begynner å tvile, mens menn gjør som de vil uten spørsmål», skrev hun i en kronikk i Glamour i 2016.