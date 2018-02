Dette året har ført med seg en uvanlig lang og kald vinter og det kan virke som at vinteren ikke har noen ende.

Nå begynner det å nærme seg den første vårmåneden, men metrologene spår Sibir-kulde i Norge til uken.

Med kulden følger det uventede skader, som kan slå sprekker i vinteridyllen.

Snøproblemer

Snø på taket byr på store problemer for mange hytteeiere. Det opplevde Jorunn S. Raanes (50), da hun skulle opp på hytta i Myrkdalen på Voss 10. februar i år.

Da de parkerte bilen var det nemlig ingen hytte å se, men kun et snødekt landskap.

– Vi hadde ikke vært på hytta på en måned. Selv de fastboende i Myrkdalen beskriver året som spesielt snørikt, sier Jorunn lattermildt.

Jorunn og mannen Leif brukte fem timer på å grave seg ned til hytta, med god hjelp fra en familievenn. Hytteeieren forteller at det snør mye i Myrkdal, men at de bare har opplevd dette én gang tidligere på de 13 årene de har eid hytta.

– Det gikk heldigvis bra med hytta, det var ingen skader, sier Jorunn til TV 2.

Jorunn og mannen Leif fikk seg en overraskelse da de dro opp på hytta tidligere i februar. Foto: Privat

Dessverre er ikke alle like heldige som Jorunn og Leif. Snø på taket er en av de største farene ved lange vintre som i år.

Kommunikasjonsrådgiver i If Sigmund Clementz forteller at det er en utfordring med snøtyngde i bygg som ikke brukes ofte.

– Utfordringen er at man ikke bor på hytta. Man får derfor ikke fulgt så nøye med, som det fastboende kan gjøre.

If har registrert omtrentlig 150-200 snøtyngdeskader siden 1. januar i år. Det er en dobling av antall registrerte skader siden fjorårets vinter. Problemene oppstår ofte hvis hytta har stått ubevoktet over tid.

– Det er heldigvis sjeldent at hele taket faller inn. Ofte er det delvise skader, forteller Clementz.

Hytta er storeslem

Både forsikringsselskapet If og forsikringsselskapet Gjensidige vektlegger at det er hytta du må passe på i vinterkulden.

Sigmund Clementz, sier at mange får seg en overraskelse når de kommer til hytta.

FROSTSKADER: Sigmund Clementz i If forteller at vannskader som skyldes frost oppdages gjennom hele året. Foto: If forsikring

– Det er flere som kommer til hytta og ser at det har kommet både vannskader og frostskader, sier Clementz.

Hovedproblemet er at mange glemmer å skru av vannet på hytta.

– I de fleste moderne hytter er det innlagt vann, og det byr på nye utfordringer at vi ikke henter vann i brønnen lenger.

Hvis du glemmer å skru av vannet, kan det føre til at vannet fryser og at rørene igjen sprekker som følge av vannets ekspansjon.

Kommunikasjonsdirektør i Gjensidige Øystein Thoresen legger vekt på at man må passe på og være observant for å ikke gjøre vondt verre.

– Vi hadde en sak hvor vi endte opp i høyesterett hvor noen hadde forsøkt å varme opp rørene med en hårføner. De lot føneren stå ubevoktet og den tok fyr som forårsaket brann i huset.

Gjensidige har sett tilfeller hvor noen har brukt en rekke varmeapparater for å tine rørene, blant annet en propanbrenner. Det går sjeldent bra.

Også i gamle hus med fastboende må man passe på at rom som sjeldent er i bruk holder varmen. Det gjelder spesielt kalde kjellere. Utvendige rør, og rør i uisolerte kjellere er spesielt utsatt, i likhet med bygninger som står uten oppvarming.

Mildværet er verst

For de som eier sommerhytte, er det ofte ikke før mot sommeren man oppdager skadene.

– Elendigheten er når det tiner igjen, forteller Thoresen i Gjensidige.

VANNSKADER: Øystein Thoresen i Gjensidige forteller at de største skadene kommer når vannet tiner igjen. Foto: Gjensidige

Rørene som fryser blir noen ganger ikke oppdaget før mildværet kommer. Da har vannet smeltet, og det har stått og dryppet i månedsvis.

Så sent som i juli i fjor fikk If inn 37 skademeldinger knyttet til frost. Etter årets lange vinter forventes det enda flere innrapporterte skader i sommeren som kommer.

– Vi er spente på våren når folk skal tilbake på sommerhytta, sier Thoresen.

Tall fra forsikringsbransjen viser at vannlekkasjer på grunn av frost har kostet 500 millioner kroner på snaut tre år. I januar 2018 fikk de inn rapporter om dobbelt så mange frostskader sammenlignet med de andre vintermånedene.

Det har enda ikke toppet kuldevinteren fra 2009 til 2010 da det ble registrert frostskader for rundt en milliard kroner.



Hvordan måke taket?

Thoresen i Gjensidige sier det er viktig å sette sikkerheten først. Ofte er det oppslag i lokalavisen hvor det tilbys måking for noen kroner. Du må heller aldri måke alene, i tilfelle uhellet skulle inntreffe. Thoresen anbefaler å binde seg fast i pipa for å hindre fallulykker.

Han påpeker at man må måke jevnt over taket, ikke fra en side til en annen. Det skaper belastning for den ene siden, som ikke er bra for huset.