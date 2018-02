Det engelske fotballforbundet (FA) har som kjent siktet Manchester City-manager Pep Guardiola for gjentatte ganger å ha brukt politiske symboler under kamp. Det er et brudd på forbundets regelverk for drakter og reklame.

Guardiola har flere ganger båret en gul sløyfe på brystet til støtte for fengslede politikere og aktivister som jobber for katalansk uavhengighet. FA har ved to anledninger ha advart City-manageren.

Guardiola har imidlertid fortsatt å bruke den, senest i finalen mot Arsenal i ligacupen.

Nekter å innfri FAs krav

Men på pressekonferansen etter Citys overlegne 3-0-seier mot Arsenal, gjorde Pep Guardiola klart at han nekter å bøye av for FA og fjerne den gule sløyfen fra brystet.

– Før jeg er en manager, er jeg først og fremst et menneske, sa Guardiola til pressen, før han sammenlignet situasjonen i Catalonia med Storbritannia.

– Dere hadde Brexit, og dere hørte på folks meninger. Dere tillot Skottland å bli uavhengig, etter at folk ga sin stemme. Det er dette de ønsker i Catalonia akkurat nå, konkluderte Guardiola, ifølge .

– For øyeblikket er det fire personer i fengsel. Så er det personer som ikke er i Catalonia. Når de kommer tilbake, vil de havne i fengsel, siktet for å skape opptøyer. Men de har ikke våpen. Våpenet deres var at de stemte. Dette handler ikke om politikere, men om demokrati. Det handler om å hjelpe folk som ikke har gjort noe galt, slo City-sjefen fast videre.

Aksepterer boten

Det engelske fotballforbundet (FA) vil trolig straffe Guardiola med bøter fordi spanjolen ikke vil fjerne den gule sløyfen som symboliserer et politisk budskap.

Den boten vil Guardiola gledelig betale.

– Det vil jeg akseptere, mente Guardiola, som ikke frykter at FA vil gå til det skrittet å utestenge ham fra trenerbenken på grunn av den gule sløyfen.



– De vet at jeg alltid vil bære den gule sløyfen. Jeg kan ha den på meg en annen plass, ikke bare på brystet. De vet at jeg vil bære den, gjentok Guardiola.