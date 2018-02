Danske BT skriver at en tysk hobbyfisker søndag gjorde et helt spesielt funn like ved Sønderborg helt sør i Danmark.

Bjørn Pedersen i politiet i Syd- og Sønderjylland sier til nettstedet at fanget en såkalt alterkalk da han fisket i Als Sund ved Sønderborg.

– Den tyske hobbyfiskeren fikk øye på noe i vannet, og dro det deretter opp. Så viser det seg å være en kirkekalk, som tilfeldigvis er blitt meldt stjålet tidligere i år, sier Pedersen til nettstedet.

En alterkalk er et kar som brukes til utdeling av nattverdsvin.

Den er formet som et stort beger på stett.

– Mens han fisket, tittet han ned i vannet, og der så han noe som blinket. Det viste seg å være en alterkalk, sier Pedersen til Nordjyske.

Dagens fangst i Alssund. Lystfisker fik, om ikke på krogen, så øje på noget glimtende guld i vandet. Det viste sig at være en Alterkalk. Muligvis den der er stjålet i Asserballe Kirke tidligere på året.

Vagtchefen. #politidk pic.twitter.com/VhzRyoITbt — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) 25. februar 2018

Leter etter stjålne kirkeklenodier

En unik alterkalk ble tidligere i år meldt stjålet fra Asserballe kirke.

– Det må være den. Ingen har enda identifisert den, men den har inngravert kirkens navn, sier Pedersen.

Ved innbruddet i kirken ble det også stjålet flere andre verdifulle ting, som blant annet 37 alterbegere og en obladeske.

Pedersen forteller at menighetsrådet i Asserballe Kirke er svært glade for at hobbyfiskeren fant alterkalken

– Han var veldig glad for at det er blitt funnet, men det er fortsatt andre ting som ikke er blitt funnet etter tyverier tidligere i år, sier han.

Mandag skal politiet avgjøre om politiet skal undersøke stedet hvor hobbyfiskeren fant alterkalken, i et forsøk på å finne det andre tyvegodset.