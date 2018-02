I mandagens sesongpremiere kan Åsted Norge presentere en fantomtegning av mannen som står bak det væpnede ranet av «Gullgalleriet» i Trondheim mandag 5. februar.

Har du sett raneren? Ring Åsted Norge nå! 22 38 98 98



Raneren er hverken observert på overvåkingskamera eller av vitner. Derfor tok vi med oss den rutinerte rettstegneren Ane Hem til Trondheim for å lage en tegning av gjerningsmannen.

Rettstegneren har jobbet frem tegningen gjennom samtaler med de tre personene som var til stede under ranet.

Se hvordan rettstegneren jobber i reportasjen øverst i saken!

VITNESAMTALE: Rettstegner Ane Hem jobber frem en tegning sammen med Chris Marco Helgemo.

Vitnene beskriver mannen som rundt 180 cm høy. Han var bevæpnet med en pistol og hadde på seg en mørk boblejakke og grå bukser med en blå logo. Mannen har lys hudtone, men var maskert med en mørk lue og et mørkt skjerf. Han brukte en veske til å frakte utbyttet.

Kontakt Åsted Norge hvis du har sett denne mannen

Plagg og trekk vitnene er sikre på er tegnet tydelig. Der vitnene er mer usikre er tegningen svakere.

«Give me your diamonds»

Ranet hos «Gullgalleriet» skjedde mandag 5. februar, klokken 17.49. Den maskerte mannen overrasket de tre som var på jobb like før stengetid.

– Vi satt og jobbet alle tre. Dørklokken virket ikke, og vi oppdager at det er noen bak oss... Og da vi snudde oss stod han maskert og med en pistol, sier innehaver Svein Rune Torsteinson til Åsted Norge.

VAR MASKERT OG BEVÆPNET: Innehaver Stein Rune Torsteinson illustrerer hvordan ranere overrasket ham og de andre som var på jobb.

Torsteinson har drevet som gullsmed i Trondheim siden 1982. Han har aldri blitt utsatt for ran. Før nå.

På gebrokkent engelsk ba raneren om store verdier.

– Han sa: «Give me your diamonds», forklarer Torsteinson.

I ARBEID: Rettstegner Ane Hem jobber sammen med gullsmeden for å komme frem til en fantomtegning.

Raneren fikk med seg flere brett med diamantringer, gullkjeder og ørepynt. Like etter klokken 18 forlot han «Gullgalleriet» med verdier til rundt en halv million kroner.

Siden har ingen sett gjerningsmannen, til tross for at lokalet ligger i Munkegaten 37 i sentrum av byen.

Politiet ber om tips

Nå håper både gullsmeden og politiet at fantomtegningen kan gi flere tips i saken.

– Når du kommer ut fra åstedet er det flere muligheter for vedkommende å velge. Det er et trafikkert område av byen, det er et kryss i umiddelbar nærhet og til dels stor trafikk. Vi håper at det er noen som har sett noe, sier Arve Vagnild, etterforskningsleder i Trøndelag politidistrikt, til Åsted Norge.

HAR TRO PÅ TEGNINGEN: Politiets etterforskningsleder, Arve Vagnild.

Etterforskningslederen har tro på at tegningen kan hjelpe folk å huske.

– Vi har erfart at bilde har en effekt på potensielle vitner, som gjør dem i stand til å kunne gjenskape et møte eller en observasjon, sier Vagnild.

Politiet sier det er viktig at publikum fokuserer på totalinntrykket og antrekket til raneren, da han ikke nødvendigvis har vært maskert og bevæpnet på vei til og fra åstedet.