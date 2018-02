Under et Instagram-bilde, delt søndag kveld, forteller 24 år gamle Robin Johansson at han onsdag forrige uke så blodet sprute etter å ha blitt stukket syv ganger med kniv.

«Klokka 01.45 natt til tirsdag hendte det verste. Jeg var ute med min lillebror og noen venner på Södermalm i Stockholm», starter Johansson det lange innlegget med.

Videre skriver 24-åringen at han fikk broren sin inn i en taxi og ba drosjesjåføren om å kjøre han hjem.

«Etter at han hadde dratt hjem skrek folk etter meg og lurte på hvor broren min hadde tatt veien. Jeg forsøkte komme meg bort fra alt bråket.»

«Spruter blod fra meg som en fontene»

Svensken forteller at han var på vei vekk fra stedet da han plutselig så to maskerte menn komme mot ham i høy fart. Ifølge Johansson ble han slått og knivstukket av de to mennene.

«Alt gikk fort og plutselig hadde jeg blitt knivstukket syv ganger. Jeg fikk tre stikk i låret, to i fingrene, ett på håndleddet og ett i ribbenet. Jeg klarte å løpe vekk fra stedet og inn på en bar for å få hjelp.»

Johansson skriver at han inne på baren la seg ned på gulvet og så blodet sprute fra kroppen som en fontene. På det tidspunktet var han sikker på at han skulle dø, forteller han.

Johansson skriver at han kom fra det uten indre blødninger og store skader, men at han måtte sy 35 sting i hånden, åtte i låret og seks sting i håndleddet.

«Jeg har også operert hånden og fingrene ettersom de ødela scenene mine. Nå jobber jeg med å få tilbake bevegeligheten i håndleddet og fingrene.»

Tør ikke politianmelde

Til svenske Expressen forteller han at han ikke politianmeldte hendelsen i frykt for hva gjerningsmennene kan finne på å gjøre.

– Jeg har sag at jeg er redd. Hvis jeg politianmelder dem, hva kan skje da? Hvis jeg hadde måttet vitne og peke dem ut hadde jeg vært redd for å bli drept, sier han til det svenske nettstedet.

Ifølge Expressen har politiet selv anmeldt forholdet.

Fengslet for vold mot kvinne og politimann

Robin Johansson og Sophie Elise var sammen i halvannet år og var også en stor del av den populære TV 2-serien «Bloggerne».

Paret gikk hvert til sitt i januar 2016. Kun en måned etter bruddet ble Johansson fengslet etter vold og trusler mot en kvinne og en politimann.

I dommen, som TV 2 fikk tilgang til i januar 2016, vises det til at volden mot det kvinnelige offeret var brutal og farlig. Både volden mot kvinnen og politimannen kvalifiserer til fengselsstraff isolert sett, står det i dommen.

«Det kraftige knyttneveslaget i ansiktet på fornærmede hadde stort skadepotensiale. Slaget medførte store hevelser rundt høyre øye og høyre side av ansiktet, til sykemelding i en uke og en blåveis som først forsvant etter to uker. Det var et hell at volden ikke fikk mer alvorligere konsekvenser for [fornærmede]»

– Jeg angrer så dypt

– Jeg skammer meg veldig over at Sophie skal behøve å gå gjennom dette for mine feil. Det er jeg som har gjort dette, og ikke henne. Hun er et tvers gjennom godt menneske og hun fortjener medalje for å være så sterk som hun er, sa Johansson den gang til Se og Hør.

– Det har vært en forferdelig tung tid siden dette skjedde. Jeg angrer så dypt og skulle ønske at det aldri hadde skjedd, sa han til ukebladet.

Sophie Elise ønsket den gang ikke å kommentere saken.

– Sophie Elise ønsker ikke å ha noe mer med denne saken å gjøre. Hun tar sterk avstand fra Robins handlinger, sa hennes manager, Marte Schei, til TV 2.

Johansson ble dømt til 90 dager ubetinget fengsel, og må i tillegg betale erstatning til voldsofferet, samt saksomkostningene. Dette innebærer 10.000 kroner i erstatning til det kvinnelige voldsofferet, og saksomkostninger som kommer på kr. 4000.

– Jeg ønsker å ta min straff så fort som mulig, for å komme videre i livet. Selv om dette er en sak som alltid vil følge med meg, sa Robin Johansson.