Manchester United-Chelsea 2-1

Manchester United slo Chelsea 2-1 i storkampen på Old Trafford søndag, og dermed fikk José Mourinho sin hevn både overfor gamleklubben og sin nemesis Antonio Conte.

SEIRET I PRESTISJEDUELL: José Mourinho ble bare den andre manageren i Antonio Contes Premier League-historie som slo hans lag etter å ha havnet under fra start. Foto: Andrew Yates/Reuters

Etter kampslutt skrøt han av sin motstander, og i et intervju med TV 2 viste han også sin humoristiske side.

– Dette var en tett batalje, og dere vant. Hvor ble kampen avgjort i dine øyne?

– I detaljene. Jeg sa det før kampen, at normalt blir disse kampene avgjort av detaljer. Det handler om små feil. Det er to gode lag, veldig gode spillere, og trenerne er heller ikke så verst. Begge lagene er veldig godt organiserte, sa Manchester United-sjefen til TV 2.

– Antonio gjorde noe. Jeg svarte

Chelsea tok ledelsen 1-0 da Mourinhos gamle elever Eden Hazard og Willian straffet de røde djevlene i en kontringssituasjon, før vertene snudde via Romelu Lukaku og Jesse Lingard som nettet på hver sin side av pausen. Det er kun andre gang, etter at Sam Allardyces Crystal Palace snudde 0-1 til 2-1 mot Chelsea i april i fjor, at Antonio Conte har tapt en Premier League-kamp der de har tatt ledelsen 1-0.

– De hadde sjanser i starten, de var det beste laget, og hadde den beste starten. I 2. omgang kontrollerte vi fullstendig. Vi skapte ikke mange sjanser, men to eller tre. Courtois gjorde noen fantastiske redninger, og da vi scoret var det katt og hund. Trekk og mottrekk. Antonio gjorde noe. Jeg svarte. Han gjorde noe, og jeg svarte. Det handlet om å stenge igjen mot et veldig, veldig godt lag.

– Du liker denne typen kamper?

– Ja, men jeg liker bedre å vinne. Fordi dette er viktige kamper. Måten Premier League er nå, så tenker jeg at de direkte duellene mot lag som kjemper om topp fire er veldig, veldig viktige. I dag starter vi tre poeng foran, og det er stor forskjell på å være likt eller seks poeng foran, sa Mourinho.

– Lukaku er Lukaku selv om han ikke scorer mål

Etter kampslutt var det mange som skrøt av Romelu Lukaku, som fikk slutt på måltørken i storkamper. Belgieren bidro med både scoring og målgivende, og var kanskje den største Manchester United-helten av dem alle.

– Lukaku scoret mål og han hadde målgivende. Alle vil snakke om det, men jeg vil ikke det. Jeg vil snakke om en utrolig holdning, et stort hjerte, en positiv innstilling og en spiller som er så viktig for oss. Hvis han i tillegg kan score mål og ha målgivende, er det enda bedre, men Lukaku er Lukaku selv om han ikke scorer mål, sa Mourinho.