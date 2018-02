SISTE: Rettssaken ble avbrutt etter 28 minutter da moren brøt sammen. Forsvareren mener det kan bryte med menneskerettkonvensjonen å gjennomføre rettssaken nå.

Tekstmeldingene skal etter det TV 2 erfarer bli ansett av aktoratet som viktige bevis mot 13-åringens mor.

Mandag morgen møtte avdøde Angelica Heggelunds (13) mor, Camilla Lem Heggelund, i tinghuset på Gjøvik i det som er andre forsøk på å gjennomføre rettssaken mot henne.

Moren er tiltalt for grov mishandling av datteren Angelica (13) som ble funnet sterkt avmagret og død i ei hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015.

Brøt sammen - pause i retten

Da retten ble satt mandag morgen klokken 09.00 var moren til stede. Hun sitter på tiltalebenken med et stort bilde av sin avdøde datter Angelica.

Da aktor startet opplesningen av tiltalen, brast moren i høylydt gråt. Hun gråt og hikstet gjennom hele opplesningen.

Før det var gått 30 minutter, signaliserte den tiltalte kvinnen at hun hadde pusteproblemer og ikke klarte å være i salen.

BRAST I GRÅT: Den tiltalte moren til Angelica (13) brast sammen i gråt i det aktor startet sin opplesning av tiltalen mot henne. Her er hun avbildet (kledd i grått) flankert av sine forsvarere. Foto: Roar Dalmo Moltubak

Retten tar klokken 09.28 pause for å diskutere hvordan dette kan løses.

Forsvarer: – Brudd på menneskerettighetene

Forsvareren mener det at rettssaken gjennomføres nå, kan bryte med menneskerettighetene og den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

– Vi har innhentet en sakkyndig uttalelse som sier at det ikke lar seg gjøre for henne å møte i en rett uten lengre terapi, sier forsvarer Aasmund Olav Sandland til TV 2 og utdyper:

– Dette er ganske langt unna kravene EMK stiller til en straffesak. En tiltalt skal være ved en slik helsetilstand at den kan forsvare seg selv på en god måte, sier Sandland.

Klokken 09.52 fortsatte aktor sitt innledningsforedrag uten kvinnen i salen. Hun følger nå rettssaken fra et annet rom via videooverføring, mens forsvarerne sitter inne i rettssalen.

Omfattende SMS-kontakt

I tiltalen er en tekstmelding der moren ber datteren om å ta på seg løse klær og vekter før hun skulle veies på Drammen sykehus omtalt.

Moren er tiltalt for å ha forsøkt å skjule for helsemyndighetene hvor syk datteren var.

– De tekstmeldingene som er nevnt i tiltalen er løsrevne og tatt ut av sammenheng, sier kvinnes forsvarer til TV 2.

Ifølge forsvareren ble det bare i 2015 sendt rundt 10.000 meldinger mellom mor og datter.

Etter det TV 2 erfarer vil en stor mengde tekstmeldinger som ble sendt mellom mor og datter i løpet av de tre månedene Angelica og moren bodde på en hytte på Beitostølen være sentrale i aktoratets bevisføring mot moren.

Oppholdet endte med at Angelica døde. Da veide hun 21,7 kilo.

– Vi mener tekstmeldingene gir et godt bilde av hvordan situasjonen var der oppe, sier aktor, statsadvokat Arne Ingvald Dymbe, til TV 2.

Han ønsker ikke å kommentere hvorfor aktoratet tror mor og datter sendte så mange tekstmeldinger til hverandre på hytta, men bekrefter at omfanget var stort.

– Det var omfattende også i denne perioden, men jeg kommer tilbake til hvorfor vi mener meldingene er viktige i mitt innledningsforedrag, sier Dymbe.

På TV 2s spørsmål om hvorvidt påtalemyndighetene mener meldingene ble sendt fordi mor og datter befant seg i to ulike bygg, ønsket ikke Dymbe å si noe om det. Men i sitt innledningsforedrag sa han følgende:

– Jeg nevner også at hyttetunet består av et eldre anneks, en hovedhytte og to boder.

Dymbe har tidligere sagt til TV 2 at han mener Angelica ble isolert på hytta.

Saken mot moren var egentlig berammet til april i 2017, men måtte avbrytes etter at 46-åringen ble hentet med ambulanse i tingretten etter et dramatisk blodsukkerfall.

Da var saken inne i sin andre dag, og det hadde vært en rekke pauser på grunn av tiltaltes helsetilstand.

Forklaring fra mor og far

Den første av de 30 rettsdagene når saken igjen kommer opp for retten er satt av til tiltaltes tidligere forklaring som blir avspilt i retten. De to neste dagene er satt av til tiltaltes forklaring. Etter en dags rettspause, skal jentas far forklare seg fredag 2. mars.

Faren er amerikansk statsborger med ukrainsk bakgrunn.

Han skulle etter planen ha vitnet i fjor, men måtte reise hjem uten å ha fått forklart seg fordi saken ble avbrutt.

– Grunnen til at vi starter med avspillingen, har blant annet å gjøre med at det er lenge siden forrige forhandlinger og for at det ikke skal bli noen saksbehandlingsfeil, sier Dymbe til NTB.

Det sentrale i saken er fortsatt de tre månedene mor og datter bodde i hytta på Beitostølen.

Etter seks uker, avsluttes hovedforhandlingen onsdag 4. april med forsvarets prosedyre.

Angelicas mor hevder hun ikke har gjort noe straffbart, og erklærte ikke straffskyld sist rettssaken ble forsøkt gjennomført. Da hun fikk samme spørsmål mandag, klarte hun ikke å svare. Tingrettsdommer Pål Prestesæter sa da at han gikk ut fra at hun stilte seg på samme måte til tiltalen som i fjor.

Sakkyndig: Tiltalt mor har personlighetsforstyrrelser

Den rettspsykiatrisk sakkyndige har konkludert med at den tiltalte moren har personlighetsforstyrrelser, men mener hun kan følge rettssaken.

Hun omtales som oppmerksomhetssøkende og med et dramatiserende tilstandsbilde.

Retten har oppnevnt Synne Sørheim som sakkyndig, til tross for at forsvarerne til den tiltalte kvinnen motsatte seg dette.

– Hun oppfyller de generelle kriteriene for adferdsforstyrrelse for voksne, sa aktor, som understreket at de sakkyndige ikke mener hennes sykdomsbilde på lang sikt blir påvirket av at hun må møte i retten.