Klokken 03.30 fikk politiet i Telemark melding om et innbrudd i Bjørklund på Amfi kjøpesenter i Kragerø.

Det var innbruddsalarmen som hadde gått i forretningen, og politiet ble kontaktet av vekterselskapet.

Tyvene har fått med seg klokker og gullsmykker til en verdi av cirka 100.000 kroner, anslår politiet.

– Vi driver sporsikring på stedet og skaper en oversikt over overvåkingskameraene. Vi er på stedet med flere patruljer, sa operasjonsleder Vidar Aaltvedt til TV 2 da innbruddet ble gjort kjent i 05-tiden.

Like før klokken 06.30 melder politiet at de har pågrepet to menn som de mistenker står bak det grove tyveriet.

– Pågripelsen kom etter meget godt politiarbeid med sporsikring på åstedet. En politihund fulgte sporene og fant mennene en kilometer unna gullsmeden. De hadde stukket av til fots, sier operasjonslederen.

Politiet har funnet tyvgods hjemme hos de pågrepne.