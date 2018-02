Årets Spellemann er kanskje den mest prestisjefulle prisen som deles ut under Spellemannsprisen.

Prisen er en vandrepokal som overrekkes fra fjorårets vinnere, som i 2017 var Marcus og Martinus. I fjor glimret tvillingene med sitt fravær, men var i år tilstede for å overrekke prisen til årets vinner.

Gråtkvalt

Det var en andpusten Astrid Smeplass (21) som gikk opp på scenen for å motta Årets Spellemann.

– Jeg er skrekkslagen, men det føles veldig bra på samme tid. Det her er noe man bare kan vinne en gang i livet, sa en gråtkvalt Astrid S fra scenen.

Hun tok seg tid til å takke blant annet manageren sin Halvor og hennes tidligere musikklærer.

Astrid S tok seg også tid til å slå et slag for kvinnelige artister.

– Jeg er veldig stolt av å ha kunne få en pris som bare tre kvinnelige artister har hatt før meg. Det er altfor lite etter min mening. Jeg tar i mot prisen på vegne av dere, det har vært et stort år for oss.

– Dette kommer jeg til å huske resten av livet, tusen hjertelig takk, avslutter Astrid S.

Få kvinnelige vinnere

Den gullfargede grammofon-pokalen har hatt midlertidig opphold hos mange norske artister, men det er 15 år siden sist en kvinne hadde æren av å plassere pokalen på peishyllen.

Forrige gang en kvinne vant Årets Spellemann var i 2003 da jazzmusikeren Silje Nergaard gikk av med seieren.

I de mange forskjellige kategoriene det utdeles pris i er det en fagjury som velger vinneren fra en liste med nominerte artister. I motsetning til de andre prisene som deles ut, er det Spellemannkomiteen som selv velger Årets Spellemann. Det offentliggjøres ingen nominasjonsliste på forhånd.

I år gikk flere artister med hvite roser på den røde løperen før Spellemannsutdelingen for å markere støtte til #metoo-kampanjen.

Årets vinnere

Årets Spellemann blir i år ledet av Jenny Skavlan og Thomas Felberg.

Thomas Felberg er selv en tidligere Spellemann-vinner, og vant i kategorien «Rock» i 2004.

Årets låt – nominerte

Alan Walker - Alone

Arif - Alene

Astrid S - Think before I talk

Cezinando - Håper du har plass

Dagny - Wearing Nothing

Hkeem - Fy Faen – Vinner

Kygo - It ain't me

Linda Vidala - Bængshot

Sigrid - Don't kill my vibe

Viser – Nominerte

Frida Ånnevik – Vinner

Kari Bremnes

Marthe Wang

Trygve Skaug

Country – Nominerte

Bendik Brænne – Vinner

Bill Booth

Bluebird's ghost

Paal Flaata

Urban – Nominerte

Arif

Cezinando – Vinner

Ivan Ave

Linni

Årets Nykommer & Gramostipend – Nominerte

Charlotte Dos Santos

Hkeem

Kjartan Lauritzen

LÜT

Rohey

Sigrid – Vinner

Folkemusikk / Tradisjonsmusikk – Nominerte

Anne Hytta – Vinner

Erlend Apneseth

Sogesong

Ånon Egeland/Mikael Marin

Årets Produsent – Nominerte

Magnus August Høiberg / Cashmere Cat

Mikkel Storleer Eriksen, Tor Erik Hermansen / Stargate

Ole Torjus Hofvind – Vinner

Thomas Eriksen

Årets Tekstforfatter – Nominerte

Erlend Ropstad / Erlend Ropstad - Alt som har hendt

Frank Tønnesen / Tønes - Sesong fire

Kristoffer Cezinando Karlsen / Cezinando - Noen ganger og andre

Sverre Knudsen / Sverre Knudsen - Vi –Vinner

Årets Spellemann

Astrid S

Rock – Nominerte

Erlend Ropstad

Motorpsycho

Sløtface – Vinner

Torgeir Waldemar

Årets hederspris

Mari Boine

Årets Album – Nominerte

Cashmere Cat

Cezinando – Vinner

Susanne Sundfør

Tønes

(Saken oppdateres)