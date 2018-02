Inn i en anonym bygning, midt i den sørkoreanske hovedstaden Seoul, forsvinner en for oss velkjent nordkoreaner inn.

Det er en diplomat som for kort tid siden hoppet av til Sør-Korea. Nå samarbeider han med den sørkoreanske etterretningstjenesten.

Rett etter går vi inn i samme bygning. Vi har en avtale med en annen nordkoreaner. Som så mange andre høyprofilerte avhoppere fra nord jobber også han for den sørkoreanske etterretningstjenesten. Og med deres tillatelse stiller han nå opp til intervju med oss.

Savner Nord-Korea

Den nordkoreanske avhopperen tar i mot oss i et stort møterom. Det ligger underetasjen, der han jobber sammen med 14 andre avhoppere. De samler informasjon, og lager analyser av Nord-Korea og landets ledelse.

Han vet at TV 2 har besøkt Nord-Korea før, og spør om vi kan vise ham bilder eller video fra hjemlandet. Han peker, forteller og spør entusiastisk.

– Der er Pyeongyang. Og der er Taedong hotell, sier han.

– Savner du det?

– Selvfølgelig, sier han.

– Krever mot

Et krav for å stille til intervju er at den nordkoreanske avhopperen anonymiseres. Han er redd for sin egen og familiens sikkerhet.

Flere familiemedlemmer sitter fortsatt i høye posisjoner i nord. TV 2 kjenner hans identitet, men har blitt bedt om å bruke dekknavnet Lee Tae Hyun når vi omtaler ham.

– Det er kanskje vanskelig for deg å forstå dette, men å stille opp her krevde egentlig veldig mye mot, sier han.

Før Tae Hyun hoppet av til sør, jobbet han for det som i nord omtales som Kontor 39.

Kontor 39 har som oppgave å skaffe hard valuta til Kim-familien, som styrer det nordkoreanske regimet.

– Kontor 39 driver omfattende handelsvirksomhet. De driver internasjonal handel og kjøper utenlandsk valuta. Via handel skaffer de utenlandsk valuta, forteller han.

Slipper FN-sanksjoner

Kontor 39 styrer bedrifter over hele verden. Ingen av dem er registrert som nordkoreanske. På den måten slipper man unna FN-sanksjonene.

– Disse selskapene har filialer og kontorer over hele verden som driver internasjonal valutahandel. De tjener penger som de sender til Kontor 39. Det er slik de gjør det, forteller han.

Ifølge Tae Hyun opererer Kontor 39 også i Europa.

– De driver handel i europeiske land. For eksempel Frankrike, Italia og Sverige. De har filialer i disse landene. De er svært aktive og driver handel med disse landene, fortsetter han.

Hvert år samler Kontor 39 inn milliardbeløp til den nordkoreanske lederen.

– 1,5 til 2 milliarder amerikanske dollar, anslår Tae Hyun at Kontor 39 fortsatt klarer å tjene inn til Kim-dynastiet.

– Det er ikke bare Kontor 39 som skaffer utenlandsk valuta. Det gjør også andre regjeringskontorer. Militæret skaffer også utenlandsk valuta, fortsetter han.

Våpenhandel

På tross av strenge sanksjoner mot Nord-Korea driver selskaper styrt av det nordkoreanske militæret omfattende våpenhandel.

– Nord-Korea eksporterer våpen. De selger våpen til land i Midt-Østen og Afrika, forteller han.

Alle inntektene som genereres i forbindelse med denne virksomheten disponeres av landets leder, Kim Jung-un. Han står fritt til å bruke pengene på luksusgoder til regimetoppene eller Nord-Koreas atomvåpenprogram.

– Den store lederen har makt til å bruke den utenlandske valutaen slik han vil, forteller Tae Hyun.

Ved hjelp av inntektene Kontor 39 og lignende institusjoner skaffer, svir FN-sanksjonene langt mindre.

– Kontor 39 har hatt en enorm betydning, forteller Tae Hyun.