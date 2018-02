Det var i desember 2016 at hendelsen fant sted.

Den tidligere Arsenal og Manchester City midtbanespilleren Samir Nasri (30) mottok 500 milliliter hydrering i form av sterilt vann, som inneholder mikronæringsstoffer, på en klinikk i Los Angeles.

Dette fikk det spanske antidopingbyrået AEPSAD til å reagere og åpne en etterforskning mot den daværende Sevilla-spilleren.

På et tidspunkt ble verdens antidopingbyrå WADA koblet inn. Dopingreglene forbyr injeksjoner over 50 milliliter hver sjette time. Eller om utøveren ikke har fått et bevis på tillatelse til behandlingen.

– Selv om vi ikke vet alle detaljer og alle fakta i saken er vi klar over hva som har skjedd og har folk på saken. Vi kommer til å overvåke arbeidet som blir gjort, sa WADAs talsmann Ben Nichols til The Independent da saken først ble kjent.

Nå skal Nasri ha blitt funnet skyldig i bruken av doping og utestenges fra all internasjonal og nasjonal fotball i seks måneder. Dette har også blitt bekreftet overfor BBC Sports av spillerens egen agent i ettertid. Franskmannen har siden januar stått uten klubb etter at han ble fristilt fra sin tidligere arbeidsgiver Antalyaspor i Tyrkia.

Nasri spilte for Arsenal fra 2008 til 2011 før han meldte overgang til Manchester City for en samlet sum på 250 millioner kroner. Der fortsatte han suksessen og vant to Premier League-titler i løpet av hans tid på Etihad Stadium. Under hans låneopphold i Sevilla i fjor var han på banen i 30 kamper og scoret tre mål.