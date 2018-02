Søndagens tap for Manchester United kombinert med Tottenhams seier over Crystal Palace, sendte Chelsea ned til den fryktede femteplassen på tabellen.

Kun de fire beste får plass i den lukrative Mesterligaen. Chelsea har nå to poeng opp til fjerdeplasserte Tottenham. Neste serierunde møter de suverene Manchester City på bortebane.

– Nå må vi begynne å jobbe hardt. Ligaen er veldig vanskelig, og vi må kjempe for en plass i Mesterligaen. Jeg håper spillerne skjønner dette snart, sa Antonio Conte til BBC etter United-kampen.

Chelsea har slitt de siste ukene, men italieneren føler mye har gått imot dem.

– Flaks er viktig for alle lag. Denne sesongen har vi ikke hatt så mye flaks. Det er skuffende å tape denne kampen etter en slik forestilling, sa Conte.

Tøffere i England

På pressekonferansen etter kampen utdypet han rundt Mesterliga-temaet.

– Det er bare her du har seks lag som kjemper om tittelen og Mesterligaen og konkurransen er like tøff hvert år. Vi kan ende utenfor topp fire. Vi må forstå dette og være klar til å slåss, understreket Conte.

– Det er opp til oss selv nå. Vi må få resultatene våre i orden og håpe de andre resultatene går vår vei, sa midtbanespiller Danny Drinkwater.

Etter pinlige tap for Bournemouth og Watford, fant chelseafansen et glimt av håp i en disiplinert forestilling hjemme mot Barcelona – selv om et øyeblikks galskap sendte en feilpasning som gjorde en seier om til uavgjort.

– Urovekkende

Mot Manchester United begynte de også bra og tok ledelsen, men så kollapset blåtrøyene og tapte 1-2.

– Chelsea har bare vunnet to av de siste sju kampene. Det er urovekkende. I slike situasjoner må løven komme ut, men de andre topplagene vinner så mye og har så få feilskjær. Dette blir en kjempefight, sa Erik Thorstvedt i TV 2s Premier League-studio.

– Men de har hatt gode prestasjoner i det siste, påpekte programleder Jon H. Børrestad.

– Ja, men det har gått feil vei. De startet bra, men så taper de i dag. Ingen kan si at det ikke var fortjent.

Fotballekspert Petter Myhre er bekymret for Contes signaler til spillerne.

– Det som er urovekkende er tapene for svakere lag som Watford og Bournemouth, og i det siste har Conte virket litt resignert på sidelinjen under kamper. Jeg tror ikke han er det, men spillerne merker slikt når han vanligvis er veldig engasjert. Det er viktig at han er seg selv i perioder der de sliter, mener Myhre.

Skulle Antonio Conte ryke ut av Mesterligaen mot Barcelona og rote bort en mesterligaplass, vil det være et tidsspørsmål før Chelsea-eier Roman Abramovitsj gir ham sparken. Russeren er nådeløs om resultatene uteblir, og så langt har han ikke beholdt noen manager i mer enn tre år.