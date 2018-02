Manchester City vant ligacupfinalen mot Arsenal søndag, i det som etter hvert ble et knusende nederlag for Arsène Wenger og hans menn.

De lyseblå triumferte etter 3-0-seier på Wembley, noe som fikk frem reaksjonene blant ekspertisen i England.

Spesielt forsvarsspillet ved 0-1-målet fikk gjennomgå, da Skhodran Mustafi rygget inn i Sergio Agüero og tillot at et utspark fra Manchester Citys keeper ble til en målgivende pasning.

Tidligere Premier League-profil, og nåværende Sky Sports-kommentator, Gary Neville, var blant dem som gikk lengst i sine karakteristikker.

– Det er patetisk forsvarsspill. Keeperen er i ingenmannsland og han kan se den på mils avstand, men det er virkelig svakt av Mustafi. Folk vil si at det er en dytt, men det er søppel. Det er fryktelig forsvarsspill. Sørgelig av Mustafi. Skolegutt. Det er virkelig sjokkerende i all form for fotball, sa Neville ifølge blant annet avisen Evening Standard.

– Det oppsummerer Arsenal de siste ti årene

Den tidligere Manchester United-kapteinen har hatt både City og Arsenal som sine rivaler opp gjennom karrieren, men mener det første baklengsmålet søndag er med på å tegne et bilde av hvorfor Arsène Wengers lag ikke lenger er den fryktede enheten de var i hans egen tid som spiller.

KJENT FOR Å VÆRE EN TØFFING: Gary Neville spilte mange tøffe oppgjør mot Arsenal i løpet av sin karriere. Foto: Paul Barker/AFP

– Det oppsummerer Arsenal de siste ti årene. Det målet er så svakt å gi vekk, og det er utilgivelig i en cupfinale, sa Neville.

I 2. omgang avgjorde City kampen da Vincent Kompany etter en snau time satte inn 2-0 på et innøvd cornertrekk. Det førte til ytterligere negative ord fra Neville.

– Det har vært svakt. Det er 30'000 Arsenal-fans til venstre for meg. De fortjener mer og trenger mer den siste halvtimen. Laget deres har ikke vist dem noe. Selv når du tar vekk forsvarsspillet, har fotballen vært svak. Pasningene har vært svake, sa 43-åringen.

Henry: – Måten de kom ut igjen av garderoben på viste det

Også tidligere Arsenal-stjerne Thierry Henry var kritisk, spesielt til måten hans gamle klubb opptrådte på etter pause.

– Måten de kom ut igjen av garderoben på til 2. omgang viste at de ikke så ut som et lag som var klare for å komme inn igjen i kampen. De første to målene var mulig å unngå, og de lå under 0-2 uten at City hadde trengt å gjøre mye. Var det en av de beste prestasjonene til City denne sesongen? Nei, men de vant finalen enkelt, sa Henry ifølge blant andre Independent.

Da David Silva toppet et flott angrep ved å sette inn 3-0 under ti minutter senere, kom Neville med noen få rosende ord om de lyseblå, før slakten av Arsenal deretter fulgte.

– Dette er et stort, stort mål. Glem Arsenal for et øyeblikk. De er en skam. Jeg har nevnt at Arsenal-spillerne går. De defensive løpene til Xhaxa og Wilshere ... De slentret. Det er en skam, sa han.

– Den siste bastionen har falt

Den tidligere forsvarsspilleren, som selv vant åtte ligatitler, tre FA-cuppokaler, to ligacuptitler og to Champions League-troféer, og i sin tid som fotballspiller duellerte med spillere som Patrick Vieira, Thierry Henry og Tony Adams i Arsenal, la også ut om sin etter hvert manglende kjærlighet for Arsenal-laget.

– Det at jeg ikke har likt forsvarsspillet har egentlig pågått i lang tid. Jeg har ikke likt lederskapet eller karakteren eller sinnelaget som vises på banen. Men du har alltid likt fotballen. Men nå liker jeg ikke engang fotballen deres lengre. Den siste bastionen har falt. Dette er en mørk, mørk dag. Laget har bare ikke dukket opp, sa Neville.

